Luis Díaz y un discreto inicio de año: no la pasó bien en Liverpool 2-2 Manchester United

Luis Díaz no tuvo el mejor arranque de 2025. Este domingo 5 de enero, por la fecha número 20 de la liga inglesa, Liverpool empató 2-2 con Manchester United, desaprovechando la oportunidad de alejarse como único líder de la Premier League. Pero eso no fue todo, pues el guajiro fue el primer cambio en los 'reds', debido a su discreto rendimiento en la cancha.

Todo empezó con incertidumbre, ya que la nieve, lluvias y frío pusieron en duda el compromiso. Finalmente, tomaron las medidas necesarias y, tras varias reuniones de las autoridades, decidieron que el clásico se jugara. Sonó el pitazo inicial y 'Lucho' estuvo desde el 'vamos', oficiando como '9' y junto a Mohamed Salah y Cody Gakpo en el frente de ataque.

El primer tiempo no fue el mejor, con pocas opciones de peligro, salvo un mano a mano de Alexis Mac Allister y un remate desviado de Luis Díaz. Por eso, para la parte complementaria, los entrenadores llamaron la atención y se notó. Tanto los 'reds' como los 'red devils' salieron con otra actitud y Lisandro Martínez lo demostró, anotando un golazo para el 0-1.

Al verse abajo en el marcador, Arne Slot movió el banco de suplentes. Llamó a Darwin Núñez y Diogo Jota, quienes ya se preparaban para saltar al terreno de juego, pero antes de esto, sucedió lo inesperado. Cody Gakpo se inventó una buena acción individual e infló las redes: 1-1 parcial. Eso sí, los cambios se realizaron y el colombiano fue uno de los que salió.

No fue la mejor presentación de Luis Díaz, quien se retiró con cara de 'pocos amigos' y decepcionado. Como si fuera poco, Liverpool no pudo hacerse con los tres puntos. Si bien Mohamed Salah puso el 2-1, de penalti, Amad Diallo igualó todo y sentenció el 2-2 definitivo. De esa manera, Manchester United, que no la pasa bien, logró un valioso punto, en Anfield.

Luis Díaz en Liverpool vs. Manchester United por la Premier League. Carl Recine/Getty Images

Ficha técnica del partido entre Liverpool y Manchester United, por Premier League

Alineaciones titulares

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Curtis Jones, Cody Gakpo; y Luis Díaz. D.T.: Arne Slot.

Manchester United: André Onana; Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Lisandro Martínez; Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte Ribeiro, Kobbie Mainoo, Diogo Dalot; Amad Diallo, Bruno Fernandes; y Rasmus Højlund. D.T.: Ruben Amorim.

Suplentes

Liverpool: Darwin Núñez, Diogo Jota, Wataru Endō, Federico Chiesa, Harvey Elliott, Kostas Tsimikas, Caoimhín Kelleher, Jarell Amorin Quansah y Conor Bradley.

Manchester United: Leny Yoro, Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee, Altay Bayındır, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Toby Collyer, Antony y Casemiro.

Cambios

Liverpool: Darwin Núñez por Luis Díaz; Diogo Jota por Curtis Jones; Harvey Elliott por Cody Gakpo; Conor Bradley por Trent Alexander-Arnold;

Manchester United: Alejandro Garnacho por Kobbie Mainoo; Leny Yoro por Matthijs de Ligt; Joshua Zirkzee por Rasmus Højlund.

Luis Díaz en Liverpool vs Manchester United - Foto: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Goles

Liverpool: Cody Gakpo y Mohamed Salah.

Manchester United: Lisandro Martínez y Amad Diallo.

