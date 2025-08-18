Neymar lloró, Santos cayó goleado y lo consolaron en Brasil; “quiero que vayas contra ellos”

El Santos anunció este domingo la destitución de su entrenador, Cléber Xavier, minutos después de ser goleado 6-0 por el Vasco da Gama en la vigésima fecha del Brasileirao 2025, en su mayor derrota en la historia del torneo, lo que hizo que se viralizara una imagen de su máxima figura, Neymar, llorando tras el pitazo final.

"El Santos FC comunica la salida del técnico Cléber Xavier. El club agradece los servicios prestados y desea suerte en la secuencia de su carrera", divulgó el Peixe en un breve comunicado.

Pero en las redes sociales se viralizó el mensaje que recibió Neymar por parte de su hijo mayor, luego de que lo viera llorando y decidiera darle una voz de aliento por el mal momento que vive 'Ney' y su equipo.



Mensaje del hijo de Neymar luego de llorar por goleada 6-0 de Santos

Neymar salió llorando tras goleada contra Vasco da Gama. Foto: Getty Images.

"Buenas noches, papá. Sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie está a tu lado, sabes que siempre estaré aquí para ti. Eres más que un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, e incluso en los días que llores, quiero que sepas que te quiero mucho. Tenlo siempre presente", se lee de entrada en el mensaje de WhatsApp que el mismo Neymar compartió en sus redes sociales.

Seguido a eso, su hijo, Davi Lucca, le reiteró el apoyo familiar que tendrá en este momento y que no se dejara afectar por comentarios y críticas.

"Recuerda que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todo, ya sea difícil o bueno. Eres mi papá, y siempre sabes que estoy aquí para ti. Ahora quiero que mantengas la frente en alto y les pidas ayuda como siempre lo has hecho y lo harás. Eres increíble. Te quiero desde el fondo de mi corazón. Y nunca renuncies a tu mayor sueño por personas que ni siquiera te conocen o saben quién eres, porque eres capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso; En cambio, úsalo como motivación para ser siempre mejor que ayer. Nunca lo olvides: eres genial", cerró en su emotivo mensaje.

El hijo de Neymar, Davi Lucca, le mandó un mensaje a su padre tras la goleada sufrida 6-0, mensaje que el jugador brasileño compartió en redes. 🥺 pic.twitter.com/EXU00rE47c — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 18, 2025

¿Quién será el nuevo técnico del Santos y Neymar?

Cléber Xavier, de 61 años, fue anunciado como nuevo técnico del Santos a finales de abril, en lugar del portugués Pedro Caixinha, destituido por malos resultados. En total, Cléber Xavier dirigió el equipo paulista en 15 partidos, con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Pese a que había logrado sacar el Santos de la zona de descenso y venía de dos victorias seguidas, la última el pasado fin de semana en casa del Cruzeiro, segundo clasificado, la humillación sufrida este domingo sentenció a Cléber Xavier, que ni siquiera hizo la rueda de prensa.

La prensa brasileña asegura que el argentino Jorge Sampaoli, que ya dirigió al Peixe en 2019 y reside en Brasil, es la gran apuesta de la directiva santista para ocupar el cargo de entrenador.

El Peixe es decimoquinto en el Brasileirao con 21 puntos en 19 partidos disputados, dos unidades más que el Vitória, primer equipo en zona de descenso y que tiene un partido más.

La derrota sufrida este domingo en el Morumbis (estadio del Sao Paulo, en el que el Santos actuaba como local) es la más abultada de la historia del Santos en el Brasileirao, así como la más amplia sufrida actuando como local, aunque no fue en su casa, el estadio Vila Belmiro.

También fue la mayor derrota del astro Neymar en toda su carrera. Ney jugó los noventa minutos este domingo y dejó el campo entre lágrimas tras la dura derrota.

"Sentimiento de mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida. El lloro es de rabia, de todo. Lamentablemente, no consigo ayudar de todas las formas. Hoy fue una mierda, esta es la realidad", dijo Neymar tras el partido.

Posteriormente, en su perfil en Instagram, Neymar publicó una foto en blanco y negro cabizbajo con la frase "El Santos no merece esto".