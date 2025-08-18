Publicidad

Neymar lloró, Santos cayó goleado y lo consolaron en Brasil; "quiero que vayas contra ellos"

Neymar lloró, Santos cayó goleado y lo consolaron en Brasil; “quiero que vayas contra ellos”

El astro del Santos, Neymar, se vio afectado tras sufrir una goleada 6-0 a manos del Vasco da Gama, que tiene al equipo ‘pez’ en zona de descenso.