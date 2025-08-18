Movistar, sin Nairo Quintana a la Vuelta a España; este es el equipo elegido

El equipo Movistar ha anunciado este lunes los ocho corredores con los que participará en la Vuelta a España 2025, que comenzará el sábado en Turín (Italia), un bloque en el que destaca la ausencia de su líder, Enric Mas, baja para toda la temporada por una tromboflebitis en la pierna izquierda que le mantiene inactivo desde su abandono en el pasado Tour de Francia. Tampoco estará el colombiano Nairo Quintana.

A pesar de que a principio de temporada y hasta hace un par de semanas, esta carrera aparecía en el calendario del nacido en Cómbita, una dura caída sufrida en la Vuelta a Burgos cambió los planes para el equipo español.

Quintana sufrió varias laceraciones en su cuerpo y aunque no tuvo fracturas, su cuerpo no se recuperó para estar al 100 por ciento en la ronda ibérica. Aunque sigue entrenando en Andorra, el futuro del campeón de la Vuelta a España 2016 parece complicado, pues todo parece indicar que no será tenido en cuenta en la filas de la escuadra telefónica para el 2026.

La formación del conjunto español está integrada por Jorge Arcas, Carlos Canal, Pablo Castrillo, Iván García Cortina, Javier Romo, el venezolano Orluis Aular, el ecuatoriano Jefferson Cepeda y el alemán y Michel Hessmann.

Según informa la escuadra, "presenta un bloque sólido y compensado, que buscará ser protagonista a lo largo de toda la carrera", en la que Arcas será su corredor más experimentado en la ronda española al iniciar su sexta participación.

Mientras tanto, Canal, Cepeda y García Cortina estarán en la línea de salida por cuarta vez y Aular, Castrillo y Romo por segunda, en tanto que para Hessmann será su estreno en la Vuelta.



Sin colombianos a la Vuelta a España

A la ausencia de Nairo Quintana también se le suma la de Fernando Gaviria, velocista que no participó en ninguna de las tres grandes vueltas en esta temporada. El antioqueño no ha tenido una buena temporada y, desde España, también informan que saldrá del equipo para el otro año.

Fernando Gaviria, en acción en el UAE Tour. /Getty Images

Por su parte, Einer Rubio ya culminó su participación en Grandes Vueltas, luego de correr el Giro de Italia y el Tour de Francia; aunque causaba ilusión, tampoco incluyeron al quindiano Diego Pescador, quien terminó en el Top-10 de la Vuelta a Burgos y está en su primer año en Europa.

Así las cosas, en Movistar afrontarán esta Vuelta a España sin corredores colombianos y sin un líder claro para disputar la clasificación general. Parece que su gran objetivo será luchar por victorias de etapa.