Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Movistar, sin Nairo Quintana a la Vuelta a España; este es el equipo elegido

Movistar, sin Nairo Quintana a la Vuelta a España; este es el equipo elegido

Luego de la caída que sufrió en la Vuelta a Burgos, Nairo Quintana quedó descartado para estar en la Vuelta a España. Tampoco estará Fernando Gaviria, ni Enric Mas.