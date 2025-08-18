Miguel Borja la pasa mal en River Plate y reaccionó de forma inesperada; hinchas respondieron

River Plate, con una formación alternativa, derrotó 4-2 en el estadio Monumental a Godoy Cruz en un cotejo electrizante, que incluyó cuatro tantos en media hora, y quedó como líder del Grupo B. A pesar del buen resultado el colombiano Miguel Borja vivió una mala noche, nuevamente, en la que se fue sin anotar.

Sebastián Driussi (3 y 48) y Giuliano Galoppo (19 y 45+5) señalaron los tantos del Millonario, que reservó a casi todos los titulares para el choque de octavos de final de la Copa Libertadores del jueves contra el paraguayo Libertad, con el que igualó 0-0 en la ida en Asunción.

Sobre el delantero colombiano Miguel Borja sigue la mala racha en Argentina, acumulando seis partidos sin marcar, y de paso desperdiciando muchas ocasiones claras, algo que lo ha llevado a perder su lugar en la titularidad, recibir críticas de hinchas y prensa, pero de paso perder la confianza de cara al arco.

Y en la victoria de River Plate en la noche de domingo nuevamente el cordobés erró opciones de anotar, y ya en los instantes finales y entre los señalamientos y el murmullo de los hinchas pidió perdió mirando a una de las tribunas, dejando ver su decepción por lo que vive.

Eso sí, en la prensa de Argentina señalaron que más allá de las críticas de un sector de los seguidores de la 'banda cruzada', muchos se "conmovieron", aplaudieron y alentaron al colombiano.

🙏🏻 Miguel Borja le pidió perdón a los hinchas de #River pic.twitter.com/B2BTD7kqTP — 𝙈𝘼𝙓𝙄 (@maxpugliese92) August 18, 2025

En otra noticia sobre colombianos, el mediocampista Juan Fernando Quintero salió lesionado luego de no poder saltar a la cancha para el segundo tiempo, teniendo algunas molestias que no le permitieron continuar. Aunque prendió alarmas el mismo técnico Marcelo Gallardo declaró que no sería nada de gravedad.

En River debutó el juvenil Bautista Dadín, de 19 años, que dio la asistencia para el primer gol de Driussi y que antes de su estreno ya tenía una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Agustín Auzmendi (8 y 29, de penal) descontó para los mendocinos, que se fueron con las manos vacías y siguen sin triunfos en el campeonato.