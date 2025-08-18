Jugador de Selección Colombia, con oferta de Premier; tire y afloje con su actual equipo

Aunque ya van comenzando las ligas europeas y luego de un mercado de fichajes favorable para los jugadores de Selección Colombia -varios de ellos cambiando de equipo- no se han cerrado las posibilidades de varios y así se dio a conocer en las últimas horas.

El periodista experto en transferencias de fútbol internacional, Fabrizio Romano, dio novedades sobre un jugador titular de la ‘tricolor’ y que podría cambiar Italia por Inglaterra, en caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Se trata de Jhon Lucumí, quien es una de las figuras del Bolonia pero una tentadora oferta de la Premier League lo tiene meditando cambiar de aire y dar un salto en su carrera en Europa.



Jhon Lucumí y la oferta que tiene de Inglaterra

“Exclusiva: el Sunderland presentó una oferta oficial al Bolonia por el central colombiano Jhon Lucumí. Lucumí está interesado en unirse al proyecto para comenzar una nueva etapa en la Premier League”, informó el citado periodista en su cuenta de ‘X’, dejando claro que el vallecaucano ve con buenos ojos salir de la Serie A de Italia.

Eso sí, se vendrá un tire y afloje con su actual club, que no quiere perder a una de sus mejores fichas de cara a la temporada que está por comenzar en el Calcio, por lo que solo una presión del jugador de la Selección Colombia y una propuesta decente harán posible esa transferencia.

“El Bolonia quiere retener a Lucumí tras el vencimiento de su cláusula de rescisión y tiene la clara intención de no dejarlo ir”, cerró explicando Fabrizio Romano sobre este interés fuerte del Sunderland por Jhon Jáner.

Cabe recordar que el colombiano fue clave en el título de la Copa Italia que consiguió el Bolonia frente al Milan la temporada pasada, un logro importante para un club que en los últimos años no ha sumado trofeos importantes en su palmarés.



Así le ha ido a Jhon Lucumí en Europa

Llegó al fútbol europeo en la temporada 2018-19, cuando fichó por el Genk de Bélgica. Allí rápidamente se consolidó como uno de los defensores más regulares del equipo, destacando por su fortaleza física, buen juego aéreo y solidez en la marca. En su primera campaña disputó 27 partidos, y en las siguientes temporadas fue pieza clave, llegando a sumar más de 40 encuentros en la 2020-21. Con Genk acumuló 109 partidos oficiales, aportando 2 goles y siendo parte de un ciclo en el que el club se mantuvo competitivo tanto en liga como en torneos internacionales.

En 2022 dio el salto a la Serie A de Italia con el Bolonia, donde se adaptó rápidamente a la exigencia del fútbol italiano. Desde su llegada ha jugado más de 90 partidos, consolidándose como titular indiscutible en la zaga. Con Bolonia, Lucumí mostró gran regularidad y cerró con grandes números en el club italiano la temporada pasada, lo que lo ha llevado a llamar la atención de otros clubes del Viejo Continente.