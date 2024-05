Luis Díaz y un inicio de carrera deportiva lleno de golpes e ilusión: su madre contó todo

Luis Díaz es uno de los jugadores a tener en cuenta actualmente en el mundo del fútbol, pero su camino no se dio de la noche a la mañana. 'Lucho', desde pequeño, empezó a trabajar desde el principio en su sueño el cual se le metió en la cabeza y con disciplina, fortaleza y mucho trabajo, ha logrado cumplir, llegando a ser una de las estrellas del Liverpool en las últimas temporadas, además de convertirse en uno de los referentes de la Selección Colombia.

Sin embargo, su madre, Cilenis Marulanda, contó en 'La Red', de Caracol Televisión', que no le gustaba mucho que su hijo jugara al fútbol, debido a los fuertes golpes con los que siempre tenía que lidiar. "A mí no me gustaba que Luis Díaz jugara fútbol, porque me daba rabia cuando lo tumbaban, que lo golpearan, entonces me llenaba como de rabia y me provocaba ir a la persona y pegarle yo", dijo en primera instancia.

Igualmente, aseguró que, cuando veía que a su hijo le pegaban demás en algún partido, iba a reclamarle a los jugadores que hacían esto, todo por defenderlo. "Cuando empezó aquí en Junior, me agarré con un poco de hombres acá, pero yo dije a mí no me importa eso, defiendo a mis hijos como sea y con quien sea. Yo no estoy de acuerdo con eso, siento que te están golpeando demasiado, pero Luis me decía que normal y ahí me fui acostumbrando", aclaró Cilenis.

Luis Díaz - Foto: AFP

Finalmente, aseguró que encontró refugio también en las palabras de sus seres cercanos, quienes le aseguraron que lo que vivía 'Lucho' era algo normal del deporte, que no había mala intensión en ninguna de las acciones que hacían contra su hijo. "Mi esposo también me decía que me calmara; mi yerna, la novia de él, me decía suegra cálmese que eso es normal. Luis me decía que me calmara, que es normal, que lo van a insultar, que le van a dar pata, que iba a recibir de todo", terminó por explicar.