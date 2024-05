La familia de Luis Díaz y el calvario vivido por secuestro de 'Mane', contado desde adentro

Ya han pasado varios meses de lo que fue el secuestro del papá deLuis Díaz,a manos del ELN, pero el tema todavía sigue haciendo eco en la agenda noticiosa del país. Y es que no es para menos, pues se trató de un atentado en contra de uno de los futbolistas más queridos y reconocidos en nuestro país.

En aquellos días de incertidumbre y tristeza, especialmente para la familia del extremo ‘cafetero’, quien más sufrió las consecuencias de la desaparición de su esposo fue nadie más que su mujer, Cilenis Marulanda, quien en charla con ’La Red’ de Caracol Televisión contó a detalle todo lo que sucedió y cómo afrontó esta trágica situación.

“Para mi Luis fue muy duro, estaba muy destrozado allá en Inglaterra, cuando estábamos tan lejos. Él me día ahora yo por acá, sin poderte dar esa voz de apoyo, de poderte abrazar, darte ánimos, de que a mí papáno nos lo van a dar. Me llamaba, todo el día se la pasaba preguntándome mami cómo te sientes, cómo vas, porque a mí se me subió la presión por esa situación”, afirmó de entrada la mamá de ‘Luchito’, referente a lo que el fue el secuestro de Luis ‘Mane’ Díaz, el pasado 28 de octubre.

Cilenis Marulanda y Luis Manuel Díaz, padres de Luis Díaz. Foto: Instagram de Cilenis Marulanda.

Sumado a eso, Cilenis dio una reveladora confesión, en la que afirmó que todo esto puso en riesgo su vida, que su hijo desde Europa trataba de cuidar, en la misma angustia y tristeza que ella: “Él (Luis Díaz) me decía que me calmara, que comiera, porque a mí no me daba hambre, no me daba nada; Luis sabía que me iba a enfermar y ahí fue cuando se me disparó la presión. De vaina no infarté, me dijo a mí el médico”.

Por fortuna, tras varias semanas de espera, al final el ELN le devolvió la libertad a 'Mane' Díaz, quien ahora sonríe junto a su familia. Desde aquel entonces, el padre de 'Luchito' se ha convertido en toda una eminencia de las redes sociales; grabó un Tik Tok en el que se burló del secuestro vivido.