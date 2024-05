Luis Díaz, una infancia llena de disciplina, fortaleza y mucho trabajo

Actualmente, Luis Díaz es uno de los más grandes talentos del fútbol. El futbolista que actualmente brilla de la mejor manera en el Liverpool de Inglaterra, uno de los equipos más grandes de Europa y el mundo, y en la Selección Colombia se ha erigido como uno de los mejores en su posición ganándose el reconocimiento del mundo del balompié internacional.

Sin embargo, para llegar a esto, 'Lucho' tuvo que pasar por muchos retos a lo largo de su vida para un día poder decir que es el número 7 de uno de los clubes más históricos a nivel mundial. Precisamente de esto habló su madre, Cilenis Marulanda, quien para el programa 'La Red', de Caracol Televisión, reveló detalles inéditos de la infancia de su hijo, cómo vivió sus primeros años y cómo, poco a poco, el fútbol se empezó a convertir en un estilo de vida para él.

En primera instancia, fue clara al decir que no le gustaba mucho ir a fiestas, debido a que siempre fue un niño muy calmado. "Él siempre fue un niño muy calmado, no le gustaba ir a fiestas, cuando lo invitaban a los cumpleaños así de los niños, él me decía mami yo no voy y yo le decía que fuéramos a comprar el detallito, pero Luis me respondía que no hiciera ese gasto porque no iba a ir para ninguna parte", fueron las primeras palabras de Cilenis a la hora de hablar respecto a la infancia de su hijo.

"Fue un buen alumno. También con sus cosas del fútbol, lo buscaban mucho sus compañeros por eso, porque él era muy bueno en el fútbol. Le decían que jugara con él", decidió agregar la madre del futbolista del Liverpool.

Darwin Núñez y Luis Díaz modelan la camiseta del Liverpool 2024-25 Foto: LFC

Ahora, al parecer, la cosa es distinta pues, según varios de sus compañeros del cuadro de Merseyside, él es uno de los que más 'recocha' y molesta, siendo uno de sus principales amigos Darwin Núñez, con quien comparte en gran medida en entrenamientos, partidos y hasta fuera de la cancha.