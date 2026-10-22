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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y una noticia poco alentadora; Bayern Múnich confirmó la gravedad de su lesión

Luis Díaz y una noticia poco alentadora; Bayern Múnich confirmó la gravedad de su lesión

Después de realizarle los respectivos exámenes, tras lo ocurrido en el partido entre Bayern Múnich y Arsenal, por Champions League, se reveló qué le pasó a Luis Díaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

Luis Díaz recibió una noticia poco alentadora después del partido entre Bayern Múnich y Arsenal, por la UEFA Champions League. El conjunto alemán confirmó que el delantero colombiano sufrió una lesión muscular, luego de los exámenes médicos realizados por el departamento médico de la institución.

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A través de un comunicado oficial, el equipo bávaro informó que el atacante presentó una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, una molestia que lo obligará a permanecer alejado de las canchas por el momento.

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“Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal el miércoles por la noche”, explicó el club alemán.

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De esta manera, el guajiro de 29 años se convierte en una baja para el Bayern Múnich, que deberá afrontar sus próximos compromisos sin uno de sus principales referentes ofensivos, mientras el futbolista avanza en su proceso de recuperación.

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¿Cuánto tiempo estará Luis Díaz fuera de las canchas?

Por ahora, el Bayern Múnich no entregó un tiempo estimado para el regreso del colombiano a la competencia. En su comunicado, la institución únicamente señaló que el atacante será baja por el momento, sin precisar cuántos días o semanas necesitará para recuperarse.

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Por eso, habrá que esperar la evolución del futbolista y las próximas actualizaciones médicas del equipo alemán para conocer cuándo podría volver a estar disponible para el entrenador.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Arsenal, por Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Arsenal, por Champions League
Getty Images

Sin embargo, en 'Noticias Caracol', informaron que serían, por lo menos, dos semanas. Razón por la que no estaría contra Friburgo, el domingo 25 de octubre, frente a Magdeburg, el miércoles 28 de dicho mes, por Copa Alemania, ante Borussia Dortmund, el sábado 31 de octubre, por Bundesliga, y contra Atlético de Madrid, el martes 3 de noviembre, en la Liga de Campeones.

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La lesión también representa un motivo de atención para los seguidores de la Selección Colombia, teniendo en cuenta la importancia de Luis Díaz en el frente de ataque del combinado nacional. Y es que la 'tricolor' tiene programados dos juegos preparatorios con Chile, el 13 y 17 de noviembre.

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