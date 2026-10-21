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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y su primer mensaje tras lesionarse con Bayern Múnich en la Champions; aclaró todo

Luis Díaz y su primer mensaje tras lesionarse con Bayern Múnich en la Champions; aclaró todo

El guajiro entregó sus primeras palabras luego de sufrir molestias físicas en el empate 2-2 del Bayern Múnich contra Arsenal, este miércoles, en la Champions League. ¡Acá lo que dijo Luis Díaz!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League 2026/2027.
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League 2026/2027.
Fotp: Getty Imágenes

Luis Díaz se mostró optimista y dio un parte de tranquilidad, luego de haber salido lesionado en el empate a dos del Bayern Múnich, este miércoles, frente al Arsenal en el marco de la Champions League.

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Y es que el colombiano sólo pudo disputar 22 minutos en el electrizante choque en el Allianz Arena, por la tercera jornada de la fase de liga de la popular 'orejona', y aunque Vincent Kompany ya había advertido en la previa de que Díaz Marulanda no llegaba en plenitud física, la preocupación se apoderó del entorno 'bávaro' durante el desarrollo del encuentro. Sin embargo, tras el pitazo final, fue el propio 'Lucho' quien se encargó de rebajar la tensión y enviar un mensaje de calma sobre su estado de salud.

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Antes de abandonar el recinto del partido tras el duelo contra los 'gunners', el número '23' expresó unas palabras de tranquilidad, al confirmar en charla exclusiva para 'Sky Sport' que los primeros chequeos trajeron buenas noticias: "No es nada grave", dijo el exLiverpool en la zona mixta.

Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
archivo.

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Complementando en que confía en que la molestia solo requerirá un par de días de reposo, antes de retornar a las actividades normales con Bayern Múnich.

La cautela de Vincent Kompany sobre Luis Díaz

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Al ser consultado sobre la gravedad de la molestia del colombiano, inmediatamente después del pitazo final en el Allianz Arena, el estratega belga admitió ante los micrófonos de 'DAZN' cierta inquietud sobre el oriundo de Barrancas: "La conversación no fue lo suficientemente larga como para hablar en detalle. Espero que no sea grave, pero cuando una molestia se repite por segunda vez, siempre queda cierta preocupación", dijo el DT de los rojos de Baviera.

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Otras declaraciones del DT del Bayern:

- Análisis del partido:

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"Estamos en un periodo intenso con muchos partidos. Hay que centrarse inmediatamente en el siguiente. Eran un rival fuerte, lo notamos. Pero tuvimos nuestros momentos y ocasiones más claras de las que había previsto antes del partido. Es una lástima, porque sufrimos un poco en los últimos diez o quince minutos cuando Lucho (Luis Díaz) tuvo que salir del campo otra vez. Eso, naturalmente, te quita impulso. Sentíamos que podíamos, o incluso que teníamos que, ganar el partido. Pero jugábamos contra un rival fuerte, y el partido nunca estuvo sentenciado. Encajar el gol fue obviamente decepcionante. Pero fue un partido intenso contra un equipo de primera, y ahora nos enfrentamos al segundo clasificado de la Bundesliga, y eso es lo más importante de ahora en adelante", expresó en declaraciones que replican en la web oficial del Bayern.

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