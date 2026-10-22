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Gol Caracol  / Además de Luis Díaz, otra figura se lesionó en Bayern Múnich vs Arsenal; "no tiene buena pinta"

Además de Luis Díaz, otra figura se lesionó en Bayern Múnich vs Arsenal; "no tiene buena pinta"

A pesar de que la mayoría de miradas se quedaron con el colombiano, Luis Díaz, se confirmó que otra estrella quedó con problemas físicos y las noticias no son alentadoras.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Arsenal, por Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Arsenal, por Champions League
Getty Images

La lesión muscular que sufrió Bukayo Saka este miércoles en el empate a dos contra el Bayern de Múnich "no tiene buena" pinta, según Mikel Arteta, técnico del Arsenal.

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El extremo del Arsenal sufrió una lesión muscular en el cuadriceps izquierdo a los diez minutos del partido contra el Bayern.

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"No tiene buena pinta para nada, pero tenemos que esperar y ver", dijo Arteta. "Cuando un jugador se marcha con un dolor tan intenso nunca es buena noticia".

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Saka es un titular habitual en el Arsenal y ha jugado en once de los doce partidos de los 'Gunners' este curso, participando en cuatro goles. Además, ha estado presente en tres partidos de Inglaterra.

A la espera de conocer el tiempo de baja del extremo, Eberecho Eze, que marcó un tanto contra el Bayern, y Noni Madueke, que anotó el tanto del triunfo contra el Nottingham Forest el fin de semana, serán las opciones de Arteta para cubrir a Saka.

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