Además de Luis Díaz, otra figura se lesionó en Bayern Múnich vs Arsenal; "no tiene buena pinta"

La lesión muscular que sufrió Bukayo Saka este miércoles en el empate a dos contra el Bayern de Múnich "no tiene buena" pinta, según Mikel Arteta, técnico del Arsenal.

El extremo del Arsenal sufrió una lesión muscular en el cuadriceps izquierdo a los diez minutos del partido contra el Bayern.

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"No tiene buena pinta para nada, pero tenemos que esperar y ver", dijo Arteta. "Cuando un jugador se marcha con un dolor tan intenso nunca es buena noticia".

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Saka es un titular habitual en el Arsenal y ha jugado en once de los doce partidos de los 'Gunners' este curso, participando en cuatro goles. Además, ha estado presente en tres partidos de Inglaterra.



A la espera de conocer el tiempo de baja del extremo, Eberecho Eze, que marcó un tanto contra el Bayern, y Noni Madueke, que anotó el tanto del triunfo contra el Nottingham Forest el fin de semana, serán las opciones de Arteta para cubrir a Saka.