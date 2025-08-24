Egan Bernal, siempre le cumple a sus seguidores: su gesto en la Vuelta a España

Egan Bernal siempre da de qué hablar a donde sea que vaya. Por eso, en el marco de la Vuelta a España no fue la excepción. Desde la presentación de equipos, recibió aplausos, ovaciones y toda clase de mensajes por parte de los aficionados. Dicha situación se mantuvo en la etapa 1 y también en la segunda jornada, disputada este domingo 24 de agosto, en Alba.

La cuenta oficial de la carrera publicó un video donde 'el joven maravilla' fue la sensación. Con el mensaje "Hi Eganito!", dejaron ver cómo el 'escarabajo' miró a la cámara, sonrió y estiró su brazo para saludar. Esto ocurrió justo cuando el pelotón se iba organizando en el punto de partida para dar inicio a una nueva fracción de la última grande del ciclismo de la temporada.

Egan Bernal, ciclista colombiano, es el líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025 Twitter de INEOS Grenadiers

Gesto de Egan Bernal en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025