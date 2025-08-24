Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Por qué hubo un minuto de silencio en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025?

¿Por qué hubo un minuto de silencio en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025?

La tristeza y el dolor invadió al pelotón, en el marco de la segunda jornada de la Vuelta a España, luego de que se confirmara una noticia de última hora.

Así rodó el pelotón de la Vuelta a España en la etapa 2
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 24, 2025 07:56 a. m.