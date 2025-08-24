¿Por qué hubo un minuto de silencio en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025?

El joven ciclista español de 17 años Iván Meléndez, de la formación Tenerife Cabberty, falleció el sábado durante la etapa 2 de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, luego de un accidente que dejó además a varios participantes hospitalizados.

"La UCI lamenta profundamente el trágico fallecimiento del ciclista español Iván Meléndez, que sucumbió víctima de las heridas sufridas en un accidente de la Vuelta a la Ribera del Duero", se expresó la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la red social X.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 66 de los 118 de la etapa reina de esta competición junior, entre Langa de Duero y la Laguna Negra, en Castilla y León.

La emisora española SER informó que, como consecuencia de una grave caída masiva, hasta 18 ciclistas fueron hospitalizados, tres de ellos en estado grave, entre los que se encontraba Iván Meléndez. El hospital Santa Bárbara de Soria informó horas más tarde de su fallecimiento.

Un minuto de silencio por Iván Meléndez 🖤 Descansa en Paz



A minute of silence for Iván Meléndez 🖤 Rest in Peace pic.twitter.com/MauEAdhii9 — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025

La carrera, que debía celebrar este domingo la tercera y última etapa, quedó anulada.

En su lugar, la organización y el resto de corredores rindieron homenaje al fallecido a las 8h30 GMT en la localidad de Aranda de Duero, donde debía acabar la carrera.

La prueba, que arrancó el viernes, contaba con 174 corredores.

Las caídas en el ciclismo cada vez son más numerosas y violentas, con el fallecimiento este mismo verano boreal de otro joven, el italiano Samuele Privitera, de 19 años, mientras disputaba el Giro della Valle d'Aosta, en Italia.

En 2024, el noruego André Drege, de 25 años, falleció durante un descenso en la Vuelta a Austria y la joven suiza Muriel Furrer, de 18 años, falleció tras una caída en la prueba de ruta juvenil de los Mundiales de Zúrich.