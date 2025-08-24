Bolonia anunció un polémico fichaje: ¿dejarán ir a Jhon Lucumí?

El futbolista inglés Jonathan Rowe, que había sido apartado del Marsella francés y declarado transferible tras una pelea de vestuario con su compañero Adrien Rabiot, ha fichado por el Bolonia italiano.

El club francés anunció este domingo el traspaso en redes sociales, en un mensaje en el que deseó "buena suerte" al extremo de 22 años, aunque sin precisar los términos de la operación.

Rowe y Rabiot fueron apartados del equipo y declarados transferibles después de una fuerte confrontación en los vestuarios, el viernes 15, tras la derrota del Marsella ante el Rennes en la primera jornada de liga.

El presidente del club, el español Pablo Longoria, justificó la drástica decisión en la "violencia inaudita" de la disputa.

Sin embargo, la madre y agente de Rabiot, rechazó en unas declaraciones que la bronca fuera tan intensa o violenta, y se preguntó por qué si el incidente fue tan fuerte qué hicieron el entrenador y el director deportivo del club, que estaban en el vestuario entonces.

Rabiot, un centrocampista de 30 años que ha sido internacional con Francia en 53 ocasiones, es una de las estrellas del Marsella.

El entrenador, el italiano Roberto De Zerbi, pareció tender la mano a Rabiot al señalar el sábado que "aunque haya cometido errores, espero que haya posibilidad de repensarlo, de que las cosas se arreglen".

Tal vez la salida de Rowe, sin estatus en el club marsellés al que había llegado este verano procedente del Norwich de la segunda división inglesa, pueda facilitar una solución para el jugador francés.