Bolonia anunció un polémico fichaje: ¿dejarán ir a Jhon Lucumí?

Bolonia anunció un polémico fichaje: ¿dejarán ir a Jhon Lucumí?

Se trata de un jugador que tuvo una fuerte pelea hace unos días con un compañero en su club y decidieron dejarlo marchar al conjunto italiano.

Jhon Lucumí en la formación del Bolonia contra Milan por la final de la Copa de Italia.
Jhon Lucumí en la formación del Bolonia contra Milan por la final de la Copa de Italia.
X de @Bolognafc1909
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 24, 2025 08:19 a. m.