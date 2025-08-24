Publicidad

David Alonso logró su primera victoria en Moto2: ganó el Gran Premio de Hungría

En una carrera, donde empezó de octavo y cayó algunos puestos, el piloto colombiano, David Alonso, protagonizó una impresionante remontada y terminó celebrando.

Getty Images
Por: EFE
Actualizado: agosto 24, 2025 06:47 a. m.