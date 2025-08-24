David Alonso logró su primera victoria en Moto2: ganó el Gran Premio de Hungría

El colombiano de origen español David Alonso (Kalex) ha logrado su primera victoria en la categoría de Moto2 al vencer el Gran Premio de Hungría que se ha disputado en el circuito de Balaton Park, superando en la línea de meta al brasileño Diogo Moreira (Kalex) y al español Manuel González (Kalex).

Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024 y que salía desde la octava posición, remontó sin prisa, pero sin pausa a lo largo de las 22 vueltas a las que estaba programada la carrera, para situarse líder en el último giro y aguantar ahí hasta ver la bandera de cuadros, aprovechándose en cierta medida de los errores de sus rivales.

El líder del mundial, Manuel 'Manugas' González, lo continúa siendo, ahora, con 25 puntos en lugar de los 19 con los que llegó a Hungría, al acabar su rival más directo, el también español Arón Canet (Kalex), en la sexta posición.

González supo sorprender a Diogo Moreira en la salida, al levantarse un poco la rueda delantera del brasileño, lo que le permitió llegar líder a la primera curva de carrera, en donde se produjo una primera caída por detrás en la que se vieron involucrados el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el surafricano Darryn Binder (Kalex), los españoles Albert Arenas (Kalex) y Unai Orradre (Kalex) y el japonés Yuki Kunii (Kalex).

Ninguno de ellos sufrió daños y mientras que Kunni y Orradre abandonaron, el resto repararon y regresaron a pista con varias vueltas perdidas y en el caso de Albert Arenas, sí se pudo mantener en pista.

En carrera, 'Manugas' González no aguantó mucho en el liderato y en la segunda vuelta se vio superado por el británico Jake Dixon y Diogo Moreira, pero ya con ocho décimas de segundo de ventaja sobre el resto de perseguidores, encabezados por el español Arón Canet (Kalex).

En esa segunda vuelta se supo que otro español, Izan Guevara (Boscoscuro) era sancionado con una doble 'vuelta larga' por haberse saltado el momento de la salida.

El brasileño Diogo Moreira, autor de la 'pole position' se puso al frente de la carrera en la quinta vuelta, al aprovechar un error de Jake Dixon, con Manuel González 'expectante' en el tercer puesto y los tres con algo más de distancia sobre sus perseguidores, Arón Canet, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el español Adrián Huertas (Kalex) y el colombiano de origen español David Alonso (Kalex).

Poco a poco Diogo Moreira intentó distanciarse de sus 'compañeros de fuga', pero Manuel González se apercibió de esa circunstancia y superó a Jake Dixon para recuperar el rebufo de la moto del brasileño.

En el séptimo giro, Manuel González marcó la vuelta rápida de carrera, mientras Diogo Moreira tenía un pequeño susto en forma de latigazo de su moto en la salida de la curva cinco, que permitió al español 'echarse encima' del brasileño.

Moreira y González dejaron atrás a Dixon, que tampoco pudo hacer nada por evitar que, por detrás, le alcanzasen tanto Canet como Veijer.

Más atrás, al también español Daniel Muñoz se le sancionó por exceder los límites del circuito con una vuelta larga, e Izan Guevara tuvo que volver a repetir su primera 'vuelta larga' de sanción por no haberla completado correctamente, si bien algo más tarde acabó retirándose con muchas molestias en la mano derecha.

Desde el ecuador de la carrera dio la impresión de que el líder del mundial, Manuel González, estaba estudiando a Diogo Moreira para buscar el mejor sitio para superarlo y lograr así su quinta victoria de la temporada, mientras por detrás se iba por los suelos en la curva ocho el español Alonso López (Boscoscuro), que tuvo que pasar por la clínica del circuito tras el fuerte 'revolcón' que sufrió.

En la vuelta trece, el neerlandés Collin Veijer, debutante en la categoría, decidió superar a Arón Canet, que intentó defenderse, pero no pudo evitar la acción de su oponente, como tampoco que poco después le superase también David Alonso.

El acoso de González a Moreira se podría considerar total y absoluto, enseñando ya la rueda en algunos momentos, pero ralentizando su ritmo, lo que propició que Jake Dixon se volviese a acercar a ellos, aunque sin tener en ningún momento su rebufo.

Así, en la decimoquinta vuelta, y en la primera variante, Manuel González decidió atacar a Diogo Moreira para asumir el liderato por primera vez y, desde ese momento, intentar cambiar el ritmo de la carrera para sentenciar su quinta victoria de la temporada, cinco grandes premios después de la última, conseguida en Mugello (Italia).

Por detrás, David Alonso, que acabó por los suelos en Austria, marcó la vuelta rápida de carrera, superó a Collin Veijer y se puso tras la estela de Jake Dixon, en busca de su segundo podio de la temporada.

González intentó tirar con fuerza, pero Moreira no se desenganchó de su rebufo y pudo ver en directo y desde muy cerca algunos de los 'sustos' protagonizados sobre su moto por el líder del mundial, que propició que Jake Dixon se les acercase a poco más de medio segundo.

Pero Dixon no se percató de que por detrás llegaba David Alonso, que a cuatro vueltas del final superó al británico para ponerse en posición de podio y con posibilidades de alcanzar al dúo de cabeza.

A tres vueltas del final, González y Moreira tenían medio segundo de ventaja sobre un David Alonso que vio opciones de pelear por la victoria y decidido a atacar a sus rivales.

Una vuelta más tarde, en la apurada de frenada de la curva uno, David Alonso superó a Diogo Moreira y a pesar de un pequeño susto, consiguió consolidar la segunda posición, solo le quedaba por delante el líder del mundial, Manuel González.

Alonso se pegó literalmente a González para buscar el sitio en el que adelantarlo en una última vuelta frenética, en la que logró su objetivo antes de afrontar la segunda variante del trazado y, aunque en algunos puntos del circuito, el campeón del mundo de Moto3 de 2024 se fue largo, supo aguantar la posición para conseguir su primera victoria en la categoría, por delante de Diogo Moreira y Manuel González.

La cuarta plaza acabó en manos de Jake Dixon, por delante de Collin Veijer, Arón Canet, Adrián Huertas, Filip Salac, Daniel Holgado e Iván Ortolá, que completaron las diez primeras posiciones de carrera.