CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, 5 goles en 7 partidos por liga con Sporting; marcó para el 1-0 sobre Estoril

Luis Javier Suárez, 5 goles en 7 partidos por liga con Sporting; marcó para el 1-0 sobre Estoril

Este sábado el delantero colombiano Luis Javier Suárez volvió a ser figura y fue el encargado de darle los tres puntos al equipo de Lisboa, con un golazo. Imparable.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2025
Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting de Lisboa
Sporting Oficial

