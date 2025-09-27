Luis Javier Suárez, 5 goles en 7 partidos por liga con Sporting; marcó para el 1-0 sobre Estoril

El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue el autor del gol de la victoria a domicilio este sábado del Sporting de Portugal frente al Estoril Praia (0-1) en la séptima jornada de la liga lusa. Es la quinta anotación del samario en la liga lusa, tras 7 partidos disputados.

El equipo verdiblanco comenzó fuerte y en el minuto 11 Suárez marcó con el pie izquierdo el único tanto del encuentro tras un pase desde la banda izquierda de Maxi Aráujo.



Acá el gol de Luis Javier Suárez en Estoril vs Sporting Lisboa:

Los 'leones' dominaron toda la primera parte con varias oportunidades, algunas de Luis Javier Suárez, de aumentar esa ventaja, que no lograron ampliar.

El delantero del Estoril, el venezolano Alejandro Marqués, estuvo a punto de empatar en el 41' después de un error de Debast que aprovechó para plantarse delante del portero del Sporting Rui Silva, que impidió el gol.

La primera mitad terminó con una posible lesión muscular del defensa español del Estoril Ricard Sanchez, ex del Granada, el Lugo y el Atlético de Madrid, que tuvo que se relevado tras acabar tirado en el suelo en el 33'.

La segunda parte continuó con el dominio del Sporting en el campo con las líneas más subidas y arriesgando un poco más, aunque Luis Javier Suárez recibió un fuerte placaje de sus adversarios.

Luis Suárez, con la camiseta del Sporting de Lisboa Foto: AFP

A quince minutos del final, el entrenador 'leonino', Rui Borges, decidió la salida de Suárez, Vagiannidis y Quenda para dar entrada al español Iván Fresneda, Genny Catamo y Ioannidis para mantener la ventaja 'sportinguista' y ampliarla, aunque el segundo gol no llegó.

Tras esta victoria, el Sporting sigue segundo en la tabla provisional igualado en puntos con el Oporto, que es primero y que el lunes jugará contra el Arouca, y por delante del tercero, el Benfica, con 17 puntos