Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Malas noticias para Jhon Lucumí; entrenador de Bolonia fue internado por crítico estado

Malas noticias para Jhon Lucumí; entrenador de Bolonia fue internado por crítico estado

El jugador de la Selección Colombia recibió malas noticias en el conjunto italiano, debido al estado clínico de su entrenador, quien se encuentra internado en el hospital.

Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia.
Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad