Malas noticias para Jhon Lucumí; entrenador de Bolonia fue internado por crítico estado

El italiano Vincenzo Italiano, entrenador del Bolonia, fue ingresado el lunes en un hospital de la ciudad boloñesa, donde estará al menos cinco días debido a una neumonía "de probable origen bacteriano" que requiere de tratamiento específico con antibióticos.

"Ayer, Vincenzo Italiano fue ingresado en el Policlínico Sant'Orsola-Malpighi, en la unidad de neumología, debido a una neumonía de probable origen bacteriano (no relacionada con la COVID-19), por lo que fue necesario iniciar un tratamiento específico con antibióticos", informó este martes el Bolonia.

"El técnico permanecerá ingresado en el hospital durante unos cinco días. Actualmente, su estado clínico está mejorando lentamente. En los próximos días se ofrecerán más información al respecto. Todo el club le desea a Vincenzo una pronta recuperación", añadió el comunicado.

Italiano no podrá, por tanto, dirigir a su equipo este jueves, en el duelo de Liga Europa ante el FCSB; mientras que para el próximo duelo de Serie A su presencia está en duda.



El próximo domingo 26, el Bolonia se medirá al Fiorentina, último equipo que entrenó Italiano antes de fichar por el combinado boloñés y que deseó a su extécnico una pronta recuperación.

"De parte de todo el Fiorentina, le deseamos una pronta recuperación a Vincenzo Italiano", expresó en redes sociales.

Evidentemente, esta noticia no solo golpea a Jhon Lucumí, sino que también a todo Bolonia, que esta semana deberá afrontar complejos retos tanto en materia local como internacional, con la mente puesta en lo que es el estado de salud de su entrenador.

Habrá que ver cómo evoluciona la situación médica del estratega, para determinar si alcanza a estar para el fin de semana en la Serie A.

Ahora Jhon Lucumí es el llamado a brillar y tomar la batuta en este golpeado Bolonia desde lo anímico, para sacar adelante los resultados que el equipo necesita, pensando en todas las aspiraciones y objetivos al finalizar la temporada.