Dayro Moreno y la decisión que Once Caldas tomó para juego con Nacional, por Copa BetPlay

Dayro Moreno es el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano y el jugador 'cafetero' con más anotaciones; además, estuvo cerca de llevar a Once Caldas a las semifinales de la Copa Sudamericana. Como si fuera poco, gracias a su buen rendimiento y presente goleador, recibió el llamado del director técnico, Néstor Lorenzo, para volver a la Selección Colombia.

Sin embargo, no todo ha sido 'color de rosa' en las últimas semanas. La no convocatoria del delantero para el encuentro del pasado domingo 19 de octubre, contra Llaneros, desató una ola de especulaciones sobre su ausencia, sacudiendo los cimientos del equipo de Manizales en un momento determinante del semestre, donde buscan clasificar a los cuadrangulares.

Dayro Moreno, de 40 años, no figuró en la lista de viajeros para el compromiso de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025 en Villavicencio, un duelo que terminó con una derrota 2-0 para el 'blanco blanco'. Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial, detallando las razones de su ausencia, el silencio ha generado que surjan versiones que no lo dejan bien parado.

Algunas de ellas sugieren que el atacante habría incurrido en episodios de indisciplina, un suceso que, de confirmarse, no sería nuevo en su carrera. Como si fuera poco, 'La Patria', que es el diario de Manizales, alimentó esos rumores, pues dio a conocer que el experimentado futbolista no fue convocado para el partido de vuelta de la Copa BetPlay, contra Atlético Nacional.



Recordemos que la serie está 0-1 a favor de los 'verdolagas', que se impusieron en el estadio Palogrande. "El entrenador, Hernán Darío Herrera, llevó la misma nómina con la que jugó y perdió 2-0 con Llaneros. Es así como no estará Dayro Moreno", dijo el medio de comunicación de Manizales, de entrada. Pero no fue lo único y reveló detalles de esta inesperada decisión.

Dayro Moreno, estrella del Once Caldas Getty Images

"El goleador del Once Caldas, según lo averiguado, no llegó al punto de encuentro en Manizales para iniciar el desplazamiento hacia Pereira y luego a Villavicencio. Posteriormente, arribó a Pereira, hecho que no fue aceptado por el cuerpo técnico, ya que algo similar sucedió a la hora de la concentración para el juego contra Medellín", añadió en la publicación.

Y es que Dayro Moreno", ante esa seguidilla de malas acciones, fue apartado por el cuerpo técnico, por el bien del jugador, del club y del grupo de jugadores". Razón por la que será una de las bajas sensible que tendrá el 'blanco blanco' para intentar dar vuelta a la serie frente a Atlético Nacional, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, programado para el miércoles 22 de octubre, a las 6:00 p.m.