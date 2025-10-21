Polémica en Inglaterra, previo a duelo de Champions League; "no hay agua caliente"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, restó importancia a la falta de agua caliente tras el entrenamiento del equipo este lunes y dijo que "no pasa nada" y que "no hay que darle importancia a estas pequeñas cosas".

El presidente del Atlético atendió a los medios de comunicación a la entrada de la comida de directivas y habló sobre el incidente ocurrido este lunes cuando los futbolistas no pudieron ducharse tras el entrenamiento por una avería que dejó sin agua caliente ambos vestuarios.

"Si no hay agua caliente no pasa nada, no hay que darle importancia a estas pequeñas cosas", dijo Cerezo, que también bromeó con que él se ducha con agua fría.

"Me he enterado ahora que aquí no hay agua caliente, pero no pasa nada, nos vendrá mejor".



Cerezo no confirmó ni desmintió que el club haya puesto una queja formal a la UEFA.

Según fuentes consultadas por EFE, el Atlético de Madrid reportó la falta de agua caliente minutos después de comenzar la sesión de entrenamiento. El problema se había producido en ambos vestuarios, tanto en el local como en el visitante, por lo que no era exclusivo del que estaba utilizando el Atlético.

Para cuando el Arsenal arregló el problema, el Atlético ya había terminado su entrenamiento, quince minutos antes de lo previsto, y tomado la decisión de marcharse al hotel en su autobús al ver la falta de agua caliente.

El Arsenal se ha disculpado con los jugadores y cuerpo técnico del Atlético de Madrid.