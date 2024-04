Michael Ortega: "En Bolivia se puede ganar lo que se gana en Colombia; hay buenos salarios"

Nacido en un municipio del Atlántico colombiano, Michael Ortega inició desde muy temprano su carrera profesional, sin pensar que se convertiría en uno de los más importantes representantes ‘cafeteros’ en el exterior. Y es que su recorrido habla por sí solo, pues, vestir algunas de las camisas en los equipos más importantes en el continente no es para cualquiera.

Es por eso que, en charla con Gol Caracol, el futbolista colombiano de 33 años se refirió a su presente en el The Strongest, su reciente actualidad goleadora y lo que depara su futuro profesional.

“Las cosas van saliendo bien acá en Bolivia, estoy contento de encontrar un lugar donde me valoran y me siento bien, donde las cosas también están saliendo bien y gracias a Dios se dio la oportunidad de ser campeón en año pasado, volver a la Copa Libertadores y eso me hace feliz”, indicó de entrada Michael Ortega.

Sumado a eso, el experimentado futbolista ‘cafetero’ reveló una emotiva anécdota, que pudo cumplir el pasado viernes 5 de abril, frente a San Antonio Bulo Bulo, por Liga: “Siempre tenía en mente marcar el día de mi cumpleaños y gracias a Dios se me dio, antes de ese día decía ojalá se me brinde la oportunidad de hacer goles, y bueno, para este año pude hacerme ese autorregalo con doblete”.

Michael Ortega festejando un gol con The Strongest. Foto: Archivo particular.

Publicidad

¿Cómo analiza su presente en The Strongest?

“Estoy full acostumbrado a Bolivia, me siento muy bien, el año pasado fue un poco más difícil para mí, aunque llevo tiempo aquí, pero había una presión muy grande porque querían ganar ya que el equipo hace tiempo no salía campeón, sin embargo, se logró”.

¿Se gana bien jugando en Bolivia?

Publicidad

“En The Strongest, que es un equipo muy grande, que juegan Libertadores y siempre están en la parte alta de la tabla en la Liga, sí hay buenos salarios. En Bolivia se puede ganar tranquilamente lo que se gana en Colombia”.

¿Tiene el fútbol boliviano un alto nivel de competencia?

“Espero seguir en un gran equipo como lo es The Strongest y que el fútbol boliviano está creciendo también, ya lo vieron cómo es Bolívar en la Copa Libertadores, nosotros también le hemos ganado a equipos grandes como lo ha sido Gremio, Fluminense, River Plate y nos sentimos muy felices porque el fútbol boliviano está creciendo y dando de qué hablar; eso es bueno para nosotros”.

¿En qué van los problemas de apuestas en el fútbol boliviano?

“Ahora hay un poco más de control en el tema arbitral, están estudiando lo del VAR,las cosas han mejorado mucho en ese sentido, porque bien saben que el arbitraje influye mucho en los partidos, así como en Bolivia, en Colombia se ha visto reflejado. Hoy en día lo importante es que se mejore, los jueces son árbitros son seres humanos que se pueden equivocar, pero ya tienen muchos más implementos y mucha más ayuda para disminuir el error. Sabemos lo difícil que ha sido el arbitraje para muchos equipos y torneos”.

Michael Ortega, futbolista colombiano y figura del The Strongest. Foto: Archivo particular.

Publicidad

¿Qué retos trae este 2024 para Michael Ortega?

“Este año estoy más adaptado a la situación, a todo lo que es el país, la comida, la cultura, los compañeros. Estamos tratando de disfrutar todo este momento que se está viviendo y a seguir ese camino, así que nos sentimos bien, estamos tratando de disfrutar el fútbol por toda la experiencia que he tenido. La gente me quiere mucho”.

"Así como en Europa a la gente le gusta jugar la Copa Libertadores, aquí en Sudamérica a nosotros nos gusta la Copa Libertadores y ese es el objetivo".

Publicidad

Su futuro profesional...

“El año pasado recibí ofertas de Brasil, Arabia, pero como tengo mi contrato acá, acabé de renovar y la cláusula es muy alta. En Brasil no me llamó mucho la atención porque era de segunda división y la verdad es que me siento muy bien acá, la gente me quiere mucho, salimos campeones ahora, estamos construyendo algo difícil que es tener una estabilidad, que puedas jugar, competir internacionalmente”.