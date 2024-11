Mientras James Rodríguez es tema polémico en Rayo Vallecano, hay un equipo que lo espera

James Rodríguez no vive su mejor momento en Rayo Vallecano. A pesar de que su llegada generó alta expectativa y él dijo que tenía ganas de hacer historia, escribir páginas doradas y ayudar al equipo a crecer, las cosas no han salido nada bien. Tan solo ha jugado 136 minutos, repartidos en seis compromisos, en los que no ha podido aportar ni goles ni asistencias.

De hecho, solo ha sido titular en una ocasión, recibió una tarjeta amarilla en el empate 1-1 contra Leganés y la última vez que estuvo en el terreno de juego fue el pasado viernes 8 de noviembre, en la derrota 3-1 con Las Palmas. Allí, empezó en el banco de suplentes e ingresó faltando 13 minutos para el final, en reemplazo del volante, Isaac Palazón Camacho.

Por eso, la posibilidad de que abandone las filas del equipo de Vallecas está latente. James Rodríguez quiere ser una pieza clave, sentirse importante y demostrar su calidad. Basta con recordar lo que hace en la Selección Colombia, como capitán y aportando en materia ofensiva. Su rendimiento ayudó a que la 'tricolor' fuera subcampeona de la Copa América 2024.

Para su fortuna y gracias a su talento y calidad, las ofertas no le faltan. Desde territorio italiano afirman que hay un club dispuesto a abrirle las puertas y se trata de la Lazio. "Como llegó a coste cero y firmó por una temporada, Rayo liberaría al jugador de su contrato y así se ahorraría su ficha, para que el jugador se una a la escuadra romana", dicen de entrada.

Marcó diferencia. Rayo Vallecano

Pero no es lo único. "Lazio ya está trabajando en su fichaje con Jorge Mendes, agente del mediocampista colombiano, tras su interés mostrado en el pasado mercado de pases, pero que, al final, no se pudo concretar por diferentes factores en la operación", añadieron. Razón por la que parece ser cuestión de tiempo para que James Rodríguez cambie de rumbo.

Mientras que este momento llega, el '10' fue convocado por el director técnico, Néstor Lorenzo, a la Selección Colombia para la última doble jornada del año de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. En esta oportunidad, el combinado patrio enfrenta a Uruguay (viernes 15 de noviembre) y recibe a Ecuador (martes 19 de noviembre).