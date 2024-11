Convocados de Selección Colombia para partidos con Uruguay y Ecuador, con Luis Díaz goleador

Después de la tensa espera, el profesor Néstor Lorenzo destapó la convocatoria de jugadores de la Selección Colombia, que tendrá dos partidos para cerrar la temporada 2024 en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, con compromisos frente a sus similares de Uruguay y Ecuador, previstos para el 15 y el 19 de noviembre próximos y que se verán EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Nuevamente, el seleccionador nacional mantuvo en la lista su base de futbolistas para los duelos con uruguayos y ecuatorianos, con figuras que vienen con buen nivel como en el caso del arquero Camilo Vargas, el defensor Jhon Jáner Lucumí y los delanteros Jhon Jáder Durán y Luis Díaz, quien viene precedido de una memorable noche en el 4-0 de Liverpool sobre Bayer Leverkusen, por la Champions League, en el que anotó triplete.

El que tampoco faltó fue James Rodríguez , quien más allá de la poca continuidad y de las polémicas en el Rayo Vallecano español, es esperado con los brazos abiertos por todos en el seno de Colombia.

Las novedades pasaron por el regreso del histórico guardameta David Ospina, quien viene retomando un interesante nivel con Atlético Nacional. Además de eso, están los volantes Sebastián Gómez y Gustavo Puerta, del Coritiba brasileño, y del Hull City, inglés.

Jefferson Lerma con la Selección Colombia Foto: AFP

En cuanto a los ausentes por lesión, están hombres clave como Jefferson Lerma, Luis Sinisterra y Yaser Asprilla, quienes no han tenido continuidad recientemente en Crystal Palace, Bournemouth, y Girona, sus clubes.

En la nota oficial de la FCF, se precisó que "la Selección se concentrará en Buenos Aires, Argentina desde el 8 hasta el 14 de noviembre, día en el que viajarán a Montevideo para enfrentar a su primer rival: Uruguay el viernes 15. Una vez finalizado el encuentro, el combinado nacional viajará a Barranquilla para preparar el partido ante Ecuador".

Acá listados de convocados de Colombia

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta – K. R. C. Genk (BÉL)

Carlos Gómez – Stade Rennais FC (FRA)

Cristian Borja – América MX (MÉX)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S. K. (TUR)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta – Hull City (ING)

James Rodríguez – Rayo Vallecano (ESP)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Durán – Aston Villa F. C. (ING)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F. C. Dinamo (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Kevin Castaño – F. C. Krasnodar (RUS)

Luis Diaz – Liverpool (ING)

Matheus Uribe – Al-Sadd S. C. (QAT)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E. C. Bahía (BRA)

Sebastian Gómez – Coritiba F.C (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

📝 ¡𝙐𝙣𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙮 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙖 𝙇𝘼 𝘽𝙐𝙀𝙉𝘼 𝙑𝙄𝘽𝙍𝘼! 🫶



Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para disputar las fechas 11 y 12 de las 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖𝙨 𝙖 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝟮𝟬𝟮𝟲 💛💛💙❤️



🔗 https://t.co/MEVk1QmFi4… pic.twitter.com/ALWTv1VMKL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2024

Hora y dónde ver los partidos de Colombia frente a Uruguay y Ecuador

Los dos compromisos que vienen en la Eliminatoria del seleccionado colombiano se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Así, contra Uruguay el toque inicial el 15 de noviembre será a las 7 de la noche; mientras que frente a Ecuador el 19 de noviembre el duelo comenzará a las 6 de la tarde. Todo, con el equipo periodístico que lidera nuestro director general Javier Hernández Bonnet.