Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja debutó con gol en América; le anotó a Kevin Mier frente a Cruz Azul

Miguel Borja debutó con gol en América; le anotó a Kevin Mier frente a Cruz Azul

El delantero colombiano Miguel Borja se estrenó con gol en la derrota 4-3 del América con Cruz Azul, por la fecha 8 de la Liga de México.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de sept, 2026
Comparta en:
Miguel Borja, colombiano del América.
Miguel Borja, colombiano del América.
AFP.

La Liga MX tuvo una noche llena de goles en el partido entre Cruz Azul y América. Los 'cementeros' ganaron 4-3 con un Kevin Mier que no estuvo del todo fino y tuvo que ver en el tercer gol de las 'águilas', que anotado por el debutante Miguel Borja.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

'El Colibrí' ingresó a los 78 minutos por Henry Martín y al 90' 'facturó'. Álex Zendejas remató desde fuera del área, Mier dejó el rebote en la mitad del área y Borja no perdonó al cazar el rebote.

Últimas noticias

Óscar Perea, colombiano del América.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Óscar Perea a Kevin Mier en Cruz Azul vs. América, en la Liga MX

Kevin Serna, delantero colombiano, en un partido del Fluminense en Copa Sudamericana
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Kevin Serna, en Fluminense vs. Atlético Mineiro, por el Brasileirao

Vea el gol de Miguel Borja en Cruz Azul vs. América:

Publicidad

Relacionados

Liga de México

América de México

Cruz Azul

Kevin Mier

Miguel Ángel Borja

Liga MX

Publicidad

Publicidad

Publicidad