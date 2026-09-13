Miguel Borja debutó con gol en América; le anotó a Kevin Mier frente a Cruz Azul

La Liga MX tuvo una noche llena de goles en el partido entre Cruz Azul y América. Los 'cementeros' ganaron 4-3 con un Kevin Mier que no estuvo del todo fino y tuvo que ver en el tercer gol de las 'águilas', que anotado por el debutante Miguel Borja.

'El Colibrí' ingresó a los 78 minutos por Henry Martín y al 90' 'facturó'. Álex Zendejas remató desde fuera del área, Mier dejó el rebote en la mitad del área y Borja no perdonó al cazar el rebote.

Vea el gol de Miguel Borja en Cruz Azul vs. América:

¡Debut y gol para Miguel Borja! 😮‍💨👌 pic.twitter.com/gKeUctNjx5 — Club América (@ClubAmerica) September 13, 2026