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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Kevin Serna, en Fluminense vs. Atlético Mineiro, por el Brasileirao

Vea la asistencia de Kevin Serna, en Fluminense vs. Atlético Mineiro, por el Brasileirao

El colombiano se reportó este sábado con 'Flu', poniendo gran asistencia, que poco sirvió al final del encuentro. Los 'gallos' ganaron 3-1.

Por: EFE
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Kevin Serna, delantero colombiano, en un partido del Fluminense en Copa Sudamericana
Kevin Serna, delantero colombiano, en un partido del Fluminense en Copa Sudamericana
AFP

Fluminense encajó este sábado una dura derrota ante el Atlético Mineiro por 3-1 en el 'Brasileirão', a tres días de jugarse en Argentina la clasificación para las semifinales de la Copa Libertadores frente al Platense.

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El conjunto carioca arrancó mejor en el Arena MRV de Belo Horizonte y dio la cara en la primera mitad, pero bajó los brazos tras el descanso, quizá pensando en el crucial compromiso del martes contra los calamares.

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Un golazo de Reinier, exjugador del Real Madrid, en el minuto 61 inauguró el camino de la victoria para el 'Galo', que también se jugará las castañas en los cuartos de la Copa Sudamericana la próxima semana, cuando recibirá al Santos con una desventaja de dos goles.

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Dos minutos después amplió distancias el extremo argentino Tomás Cuello, que finalmente se quedará en Belo Horizonte después de su frustrado traspaso al CSKA de Moscú.

Vitão amarró los tres puntos para el elenco dirigido por el argentino Eduardo 'El Barba' Domínguez en el 81.

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El también argentino Rodrigo Castillo rompió su sequía goleadora en el 90 con el tanto del honor para el Tricolor Carioca.

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Esta es la primera derrota del 'Flu' bajo el comando de Marcão, que con 45 puntos corre el riesgo de perder el cuarto puesto de la clasificación en esta 27ª jornada del Campeonato Brasileño.

El cuadro de Río de Janeiro buscará el martes el billete para las semifinales de la Libertadores en la cancha del Atlético Platense con la renta de dos goles conseguida el martes pasado en el Maracaná (2-0).

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