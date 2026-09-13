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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Óscar Perea a Kevin Mier en Cruz Azul vs. América, en la Liga MX

Vea el gol de Óscar Perea a Kevin Mier en Cruz Azul vs. América, en la Liga MX

Cruz Azul venció 4-3 al América en la Liga de México, sin embargo, en el conjunto amarillo, Óscar Perea se reportó con un golazo de media distancia, venciendo a Kevin Mier.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Óscar Perea, colombiano del América.
Óscar Perea, colombiano del América.
Getty Images.

En el cierra de la jornada sabatina de la Liga MX, Cruz Azul superó 4-3 al América, que tuvo presencia y protagonismo colombiano. Óscar Perea anotó el segundo gol en la cuenta de las 'águilas'.

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A los 90 minutos, Kevin Álvarez le dio una pelota a Perea fuera del área, quien se acomodó y sacó un zurdazo bien ajustado al palo, superando a su compatriota Kevin Mier.

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