Vea el gol de Óscar Perea a Kevin Mier en Cruz Azul vs. América, en la Liga MX

En el cierra de la jornada sabatina de la Liga MX, Cruz Azul superó 4-3 al América, que tuvo presencia y protagonismo colombiano. Óscar Perea anotó el segundo gol en la cuenta de las 'águilas'.

A los 90 minutos, Kevin Álvarez le dio una pelota a Perea fuera del área, quien se acomodó y sacó un zurdazo bien ajustado al palo, superando a su compatriota Kevin Mier.

Vea el gol de Óscar Perea en Cruz Azul vs. América:

¡Óscar Perea puso el segundo a nuestro favor! 🔥 pic.twitter.com/z2dHW7tjxJ — Club América (@ClubAmerica) September 13, 2026