Vea el gol de Óscar Perea a Kevin Mier en Cruz Azul vs. América, en la Liga MX

En el cierra de la jornada sabatina de la Liga MX, Cruz Azul superó 4-3 al América, que tuvo presencia y protagonismo colombiano. Óscar Perea anotó el segundo gol en la cuenta de las 'águilas'.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
A los 90 minutos, Kevin Álvarez le dio una pelota a Perea fuera del área, quien se acomodó y sacó un zurdazo bien ajustado al palo, superando a su compatriota Kevin Mier.
Vea el gol de Óscar Perea en Cruz Azul vs. América:
¡Óscar Perea puso el segundo a nuestro favor! 🔥 pic.twitter.com/z2dHW7tjxJ— Club América (@ClubAmerica) September 13, 2026
Publicidad