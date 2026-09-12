Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Valledupar 1-0 Junior

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Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Valledupar 1-0 Junior:
|Equipo
|PTS
|PJ
|GD
|1
|América
|20
|8
|+16
|2
|Tolima
|16
|8
|+3
|3
|Medellín
|15
|7
|+5
|4
|Santa Fe
|13
|8
|+3
|5
|Millonarios
|13
|9
|+3
|6
|Atlético Nacional
|12
|5
|+8
|7
|Llaneros
|11
|9
|-1
|8
|Internacional
|11
|9
|-1
|9
|Águilas Doradas
|10
|6
|+2
|10
|Bucaramanga
|10
|6
|+2
|11
|Once Caldas
|9
|7
|+2
|12
|Deportivo Cali
|9
|7
|+2
|13
|Cúcuta
|9
|8
|-5
|14
|Fortaleza
|8
|9
|-2
|15
|Boyacá Chicó
|8
|7
|-7
|16
|Jaguares
|7
|8
|-5
|17
|Deportivo Pereira
|6
|6
|-3
|18
|Alianza
|5
|8
|-9
|19
|Junior
|3
|7
|-5
|20
|Pasto
|2
|8
|-8