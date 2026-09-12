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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Valledupar 1-0 Junior

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Valledupar 1-0 Junior

Este sábado, el cuadro 'tiburón' volvió a sufrir fuerte golpe en Liga, tras caer contra el cuadro de Valledupar, en un encuentro que tuvo de todo. Así va la tabla de posiciones.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Valledupar vs. Junior, por Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Valledupar vs. Junior, por Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

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Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Valledupar 1-0 Junior:

EquipoPTSPJGD
1América208+16
2Tolima168+3
3Medellín157+5
4Santa Fe138+3
5Millonarios139+3
6Atlético Nacional125+8
7Llaneros119-1
8Internacional119-1
9Águilas Doradas106+2
10Bucaramanga106+2
11Once Caldas97+2
12Deportivo Cali97+2
13Cúcuta98-5
14Fortaleza89-2
15Boyacá Chicó87-7
16Jaguares78-5
17Deportivo Pereira66-3
18Alianza58-9
19Junior37-5
20Pasto28-8

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