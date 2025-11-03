Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja la pasa mal en River Plate tras fallar penalti; dejó mensaje y no pierde la fe

Miguel Borja la pasa mal en River Plate tras fallar penalti; dejó mensaje y no pierde la fe

El delantero colombiano Miguel Borja, que falló un tiro penalti en el último segundo contra Gimnasia, se reportó en redes sociales con unas sentidas palabras.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
Miguel Borja en River Plate vs. Gimnasia.
Miguel Borja en River Plate vs. Gimnasia.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad