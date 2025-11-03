Miguel Borja la pasa mal en River Plate tras fallar penalti; dejó mensaje y no pierde la fe

En el estadio Más Monumental, en Núñez, por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Gimnasia LP sorprendió y obtuvo una victoria valiosa al imponerse por 1-0 frente a River Plate. Marcelo Torres fue el goleador tripero y Nelson Insfrán el héroe de la jornada tras contener un penal en el último minuto del partido al colombiano Miguel Borja.

El nacido en Tierralta no sale de la sequía de goles y las críticas no se detienen. Pese a eso, no se rinde y dejó unas sentidas palabras, tras su falló en el encuentro. “Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso. Porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo”, remarcó del atacante.

Lo cierto es que la historia entre River y Borja no tiene pinta de culminar de la mejor manera y no hay ninguna renovación a la vista. Así que por lo pronto, el 'cafetero' deberá buscar club, ya que su contrato con el 'millonario' va hasta el 31 de diciembre de 2025.

Historia de Miguel Borja en Instagram. Historia de Miguel Borja en Instagram.

Una noche para el olvido par River y Borja

El partido entre River Plate y Gimnasia en el estadio Más Monumental fue cerrado y disputado. Durante el primer tiempo, el conjunto local tuvo mayor posesión del balón, aunque apenas inquietó al arquero Nelson Insfrán con un remate de Ian Subiabre. Gimnasia, bien ordenado en defensa, logró su mejor ocasión con un disparo de Marcelo Torres que pasó muy cerca del arco de Franco Armani.

Publicidad

En el complemento, el equipo visitante mantuvo su solidez y mostró más ambición ofensiva. A los nueve minutos, Alejandro Piedrahíta desbordó por izquierda y combinó con Bautista Merlini, quien fue derribado por Juan Portillo dentro del área. Tras revisión del VAR, el árbitro sancionó penal, y Marcelo Torres convirtió con un potente disparo al palo izquierdo de Armani para el 1-0.

River buscó el empate mediante centros y jugadas aéreas, pero se encontró con una defensa firme y un Insfrán inspirado. Cuando el encuentro parecía definido, el árbitro añadió nueve minutos. En la última jugada, sancionó un polémico penal a favor de River por falta sobre Lucas Martínez Quarta. Miguel Borja ejecutó el disparo, pero el arquero Insfrán se convirtió en héroe al detenerlo y asegurar la victoria de Gimnasia por 1-0 en un cierre dramático.