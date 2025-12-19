A Kevin Castaño le llegó competencia en River Plate; atentos al nuevo fichaje de la 'banda cruzada'

River Plate oficializó este viernes 19 de diciembre al mediocampista Fausto Vera como su primer fichaje para la temporada 2026. Recordemos que en la 'banda cruzada' militan los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero.

El argentino, exjugador del Atlético Mineiro brasileño, cumplió en la mañana del viernes con la revisión médica y luego selló su vínculo para incorporarse desde este sábado 20 de diciembre a la pretemporada a cargo del entrenador Marcelo Gallardo.

“Fausto Verá selló su vínculo con el club a préstamo por un año, con opción de compra. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del club”, informó River Plate en un comunicado en sus medios digitales.



Según medios locales, la operación de Vera, de 25 años, se concretó a cambio de 500.000 dólares por el préstamo, mientras que el 'Millonario' dispondrá de la opción de compra de la ficha, que asciende a 4,6 millones de dólares.

Fausto Vera, día 1 en el Más Grande.#River2026 ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/3r9HjWT9p3 — River Plate (@RiverPlate) December 19, 2025

¿Qué dijo Fausto Vera tras ser anunciado como nuevo refuerzo de River Plate?

“Estoy feliz de llegar al club más grande de la Argentina”, esas fueron las palabras que expresó Fausto Vera en una declaración que acompañó al comunicado publicado por River Plate en sus redes sociales, este viernes.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo no encontró su mejor desempeño en 2025: fue eliminado de la Copa Libertadores, no logró atravesar la fase de grupos del Mundial de Clubes y estuvo lejos de alzar alguno de los tres títulos locales en juego, además de haber sido derrotado con claridad en el último Superclásico frente a Boca Juniors.

Los fanáticos 'millonarios' reclaman en las tribunas y las redes sociales un recambio urgente en el plantel, que ya se inició e incluye la salida del colombiano Miguel Ángel Borja y el referente Enzo Pérez, entre otros jugadores.