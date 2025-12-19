Un montón de estrellas del fútbol internacional aterrizaron en la ciudad de Cali para lo que será el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, este sábado. A pesar de que hace un tiempo colgó los guayos, el 'eterno capitán' de la Selección Colombia tendrá su adiós oficial del balompié rodeado de grandes amigos de este deporte.

Entre los invitados especiales a este magno evento deportivo se encuentran Carlos 'El Pibe' Valderrama, Falcao García, René Higuita, el marfileño y exfigura del Chelsea, Didier Drogba; Javier Saviola, Iván Ramiro Córdoba, David Trezeguet, Giovanni Hernández, entre otros. Como 'capitanes legendarios' se denominó esta despedida.

Mario Alberto Yepes y Didier Drogba en el Mundial 2014. Foto: AFP.

Hora y dónde ver EN VIVO por TV la despedida de Mario Alberto Yepes; estarán grandes estrellas

Fecha: sábado 20 de diciembre de 2025.

sábado 20 de diciembre de 2025. Lugar: estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali.

estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali. Hora: 4:50 de la tarde,

4:50 de la tarde, TV: ESPN y Disney+ Premium

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará las jugadas virales, los golazos y un registro de lo que fue este evento de despedida de Mario Alberto Yepes, quien tuvo una exitosa carrera profesional en clubes como Deportivo Cali, River Plate, París Saint-Germain (PSG), Nantes, AC Mila, San lorenzo y Atalanta por mencionar algunos.