Gol Caracol  / Hora y dónde ver EN VIVO por TV la despedida de Mario Alberto Yepes; estarán grandes estrellas

El Pascual Guerrero acogerá este sábado a estrellas del fútbol mundial en lo que será el adiós del fútbol profesional de Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de dic, 2025
Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia.
Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia.
AFP

