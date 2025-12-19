Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica y Mallorca resistieron en Mestalla; empataron 1-1 contra Valencia

Johan Mojica y Mallorca resistieron en Mestalla; empataron 1-1 contra Valencia

Mallorca, que tuvo los 90 minutos a Johan Mojica, mostró un buen desempeño defensivo y que lo llevó a sumar un punto en su visita al Valencia, este viernes.

Por: EFE
Actualizado: 19 de dic, 2025
Johan Mojica en acción de juego con Mallorca contra Valencia por la Liga de España.
Getty

