Luis Javier Suárez y Richard Ríos, figuras en Portugal; a liderar a sus equipos en nuevo reto

El Porto del español Samu Aghehowa, con 40 puntos en la tabla, cinco más que el Sporting Lisboa, busca apuntalar aún más su liderazgo en la 15ª jornada de la Liga Portugal en su visita al Alverca, propiedad del madridista Vinícius Júnior. En cuanto a los 'leones' donde milita el colombiano Luis Javier Suárez juegan el domingo, y el Benfica, del también 'cafetero' Richard Ríos, sale al 'ruedo' el lunes.

Samu fue el protagonista de los 'dragones', líderes en solitario, en la última jornada al marcar un doblete en la victoria frente al Estrela da Amadora (3-1), y actualmente suma 9 goles en la competición.

Richard Ríos festeja un nuevo gol con Benfica, esta vez en la Copa de Portugal. X de @SLBenfica

Su rival en esta decimoquinta jornada, el Alverca que tiene como propietario a 'Vini' Jr. (9º), tendrá la tarea de frenar al delantero natural de Melilla en su mejor momento de la campaña, ya que lleva cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones viendo puerta.

También el lunes 22 de diciembre, el tercero en la tabla con 32 puntos, el Benfica, del volante colombiano Richard Ríos, se batirá al sexto clasificado, el Famalicão, tras la goleada del pasado fin de semana contra el Moreirense por (0-4), con un triplete del griego Pavlidis. En cuanto al volante antioqueño acumula un total de 1.104 en la liga lusitana.



Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting de Lisboa. Sporting de Lisboa.

Publicidad

La decimoquinta jornada de la Liga portuguesa terminará el martes 23 de diciembre con la visita del campeón y segundo clasificado, el Sporting Lisboa, del también colombiano Luis Javier Suárez, a la ciudad norteña de Guimarães para enfrentarse al Vitória (7º). El samario ha marcado 11 goles en 14 partidos en la Liga, y además se ha reportado con dos asistencias; acumulando un total de 1.156 minutos.



Partidos de la decimoquinta jornada de la Liga Portugal:

Viernes 19 de diciembre:



Estoril vs. Braga.

Sábado 20 de diciembre



Gil Vicente vs. Rio Ave.

Estrela da Amadora vs. Moreirense.

Domingo 21 de diciembre



AVS vs. Nacional da Madeira.

Tondela vs. Casa Pia.

Santa Clara vs. Arouca.

Lunes 22 de diciembre



Alverca vs. Porto.

Benfica vs. Famalicão

Martes 23 de diciembre

