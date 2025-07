Montreal vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Leagues Cup

El Club León, que viene de sufrir en el rentado local con una dura derrota 4-1 ante Cruz Azul —equipo en el que militan los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta—, busca comenzar con el pie derecho su participación en el torneo internacional, ahora con James Rodríguez como una de sus principales figuras en territorio canadiense.

El equipo mexicano, que ha sumado algunos refuerzos en los últimos días, espera que las nuevas incorporaciones aporten al proyecto del técnico Eduardo Berizzo, especialmente tras un irregular arranque en la liga local que los mantiene en los últimos puestos de la tabla.

Montréal vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Leagues Cup

El juego tendrá lugar en el Estadio Saputo de Canadá, el martes 29 de julio, a partir de las 6:00 de la tarde (hora colombiana) y podrá verlo solo por Apple TV (MLS Season Pass). Además, en el portal de GolCaracol.com podrá vivir todo el minuto a minutos del juego, polémicas, goles y crónica del partido en tiempo real.



Declaraciones del técnico Eduardo Berizzo en el último partido de León

“Rescato el amor propio del equipo pese a la goleada contra Cruz Azul, la intensidad con la que se jugó contra un rival que usa bien el balón, que tiene un mecanismo de juego desarrollado”. Finalmente, el técnico argentino cerró su análisis con una frase que no pasó desapercibida: “Es una derrota que nos enseñará, para mí, un resultado demasiado exagerado en contra”.

James Rodríguez, jugador del León AFP

“Mi único error fue en la jugada del primer gol, una jugada que conocíamos y sabíamos que teníamos que fortalecer. Muy buenas sensaciones. Demostró su capacidad goleadora, sobre todo en la primera jugada donde anotó pero se anuló. Rogelio nos hará subir el nivel”, dijo el DT respecto al debut de Rogelio Funes Mori.

“El trámite fue parejo. Cruz Azul tuvo más el balón, pero el resultado no nos dice cómo fue el partido. Lo que decanta el marcador fue el desacierto que tuvimos en la definición. Cuando no conviertes, el partido no se pone de tu lado”.

Cabe recordar que el '10' de la Selección Colombia disputó los 90 minutos del compromiso frente a Cruz Azul, y aunque tuvo aproximaciones cercanas al gol, nuca pudo concretar en la portería de su compatriota Kevin Mier. El cucuteño, que ya suma un gol en la liga mexicana tras convertir de pena máxima en la victoria de la 'fiera' frente a Chivas de Guadalajara, espera ahora poder hacerlo en su debut en la Leagues Cup.