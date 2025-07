David González, tras la derrota de Millonarios: "siento vergüenza, pido disculpas a los hinchas"

Por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios recibió a Llaneros en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en lo que fue su primer partido como local en el campeonato. Cabe recordar que los dirigidos por David González venían de una derrota ante La Equidad, por lo que necesitaban empezar a sumar de a tres frente a su hinchada.

Sin embargo, los aficionados ‘embajadores’ se fueron descontentos al ver cómo su equipo volvió a caer, esta vez por cuenta de un gol de Daniel Mantilla, quien hizo valer la ‘ley del ex’ en el ‘coloso de la 57’.

Declaraciones de David González

Durante la rueda de prensa posterior al partido, David González fue autocrítico tras la derrota con Llaneros y ofreció disculpas a la afición del conjunto ‘embajador’ por el mal inicio en el campeonato.

"Es la primera vez que siento vergüenza al entrar a una rueda de prensa. Tengo muchas sensaciones, y lo primero es pedir disculpas por este tipo de presentaciones, porque esto no es lo que nos representa. Hemos perdido el rumbo; me parece que nos falta al competir más. Ir a cada balón como si no existiera un mañana, y eso nos está costando. Se pueden sumar muchas cosas más, pero ya serían excusas", fueron las primeras palabras de González.

El estratega antioqueño también se refirió al malestar de los hinchas de Millonarios: "El ambiente que se vive en el estadio es definitivamente producto de la falta de resultados de nuestra parte, de la falta de emociones (...). a pesar de que las estadísticas muestran que estrellamos dos balones en el palo, eso no cuenta. Es una situación parecida a la que vivimos el semestre anterior".

Sobre cómo revertir este difícil momento, González fue claro: "Todos tenemos que pellizcarnos un poquito, saber que hay que darle un vuelco a esto, y hay que resetear. Para lograrlo, se necesita una actitud distinta. Depende solamente de nosotros hacer que El Campín vuelva a lucir como lo hizo durante gran parte del semestre pasado".

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Por la ida de la segunda ronda de la Copa Colombia, Millonarios recibirá la visita de Real Cartagena en condición de local. Este partido está programado para el jueves 31 de julio, a partir de las 8:10 p. m. (hora colombiana).

Por la quinta fecha de la Liga BetPlay ll-2025, el conjunto capitalino tendrá acción el domingo con Independiente Medellín, este juego está pactado para el domingo 3 de agosto, desde las 6:20 p. m.