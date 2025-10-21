Noticia de última hora con Sebastián Villa: decisión final en caso de abuso sexual

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue absuelto por la Justicia argentina en la causa por “abuso sexual con acceso carnal” que enfrentaba desde 2021. El fallo fue emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 4 de Lomas de Zamora, y marca un punto de cierre en uno de los episodios judiciales más mediáticos de los últimos años en el fútbol argentino.

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, “Sebastián Villa, exdelantero de Boca que actualmente juega para Independiente Rivadavia de Mendoza, fue absuelto por la Justicia en la causa por ‘abuso sexual con acceso carnal’ que tenía en su contra desde 2021 a raíz de una denuncia de su expareja. Tanto el fiscal de la causa como la denunciante (Rocío Tamara Doldán) desistieron de continuar con la acusación y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora determinó absolver al futbolista colombiano de 29 años”.

⚖️ Sebastián Villa, exdelantero de Boca que actualmente juega para Independiente Rivadavia de Mendoza, fue absuelto por la Justicia en la causa por "abuso sexual con acceso carnal" que tenía en su contra desde 2021 a raíz de una denuncia de su expareja.



➡️ Tanto el fiscal de la… pic.twitter.com/vKtjGnrh6u — TyC Sports (@TyCSports) October 21, 2025

La denuncia había sido presentada por Rocío Tamara Doldán, quien aseguró haber sido víctima de abuso en junio de 2021, cuando Villa aún formaba parte del plantel de Boca Juniors. Tras conocerse el caso, el club decidió apartarlo de las convocatorias y mantenerlo al margen de la competencia oficial.

El delantero antioqueño, que también había sido condenado en 2023 a una pena en suspenso por un caso previo de violencia de género contra Daniela Cortés, se encontraba a la espera de la resolución judicial para aclarar su situación legal.



Con la absolución confirmada, Villa —hoy jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza— queda sin causas penales activas en Argentina. Esta decisión judicial podría significar una nueva etapa en su carrera profesional, luego de varios años marcados por controversias fuera de las canchas.



Los números de Sebastián Villa

En su primera temporada con Independiente Rivadavia de Mendoza, Sebastián Villa ha tenido un desempeño destacado. El atacante colombiano acumula 33 partidos oficiales, en los que ha marcado 6 goles y repartido 8 asistencias, siendo una de las principales figuras ofensivas del equipo. En el Torneo Apertura jugó 16 encuentros y anotó 4 tantos, mientras que en el Clausura sumó 12 apariciones y 1 gol. Además, contribuyó con un tanto en la Copa Argentina. En total, ha disputado 2.963 minutos.