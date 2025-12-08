Medellín vs. Junior, EN VIVO HOY; hora y dónde ver el partido de los cuadrangulares Liga BetPlay

Una jornada llena de emociones promete la definición del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, y todas las miradas apuntan a Junior de Barranquilla, el equipo que llega con la primera opción para avanzar a la gran final. Mientras Deportes Tolima ya aseguró su cupo y espera por su rival, el conjunto ‘tiburón’ afronta una jornada decisiva que podría ponerlo a disputar una nueva estrella.

Junior ha tenido un cuadrangular sólido, en el que ha demostrado regularidad y personalidad para mantenerse en la cima del grupo. Ese rendimiento le permite depender únicamente de sí mismo para clasificar, una ventaja clave en un cierre tan exigente y cargado de presión.

El desafío final llegará en el Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín será el encargado de poner a prueba las aspiraciones barranquilleras. El equipo ‘poderoso’ asumirá el rol de juez del grupo, mientras Junior buscará sellar su clasificación en un escenario complicado pero conocido para luchar partidos determinantes.



Medellín vs. Junior, EN VIVO HOY; hora y dónde ver

Acción de juego entre Junior vs. Medellín, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Este lunes 8 de diciembre, Independiente Medellín recibirá al Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, en un partido programado para las 5:15 p. m. (hora colombiana). El encuentro contará con transmisión de televisión cerrada, mientras que el minuto a minuto podrá seguirse a través de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol).



¿Qué necesita Junior para clasificar a la final?

El equipo dirigido por Alfredo Arias llega como líder del cuadrangular A con 11 puntos y una diferencia de gol de +3, un panorama que le permite depender completamente de su propio resultado. Un empate en Medellín será suficiente para asegurar su paso a la final de la Liga BetPlay II-2025.



Junior solo se vería comprometido en caso de una derrota abultada: tendría que perder por más de tres goles y, además, Atlético Nacional debería vencer al América de Cali por al menos dos tantos de diferencia para arrebatarle el liderato. Un escenario improbable, pero matemáticamente posible.