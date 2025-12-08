América vs. Nacional, EN VIVO HOY; hora y dónde ver el partido de los cuadrangulares Liga BetPlay

Este lunes 8 de diciembre se conocerá el equipo que disputará la final de la Liga BetPlay II-2025 frente al Deportes Tolima, que espera tranquilamente por su rival tras clasificarse de manera anticipada.

Uno de los equipos con opciones matemáticas de llegar a la gran final del fútbol colombiano es Atlético Nacional, que en su última presentación venció 2-1 como local a Independiente Medellín.

Hora y dónde ver EN VIVO HOY, América vs. Nacional

Acción de juego del partido entre Atlético Nacional y América Foto: Colprensa

Por la sexta fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, los dirigidos por Diego Arias se jugarán su última carta frente a América de Cali este lunes 8 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero, donde rodará la pelota desde las 5:15 p. m. (hora colombiana). El compromiso contará con transmisión de televisión cerrada, mientras que el minuto a minuto podrá seguirse a través de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol).



Cabe recordar que los ‘diablos rojos’ ya no tienen chances de clasificar a la final tras su más reciente derrota frente a Junior, que se impuso 2-1 en Barranquilla.



¿Qué necesita Nacional para clasificar?

Nacional es segundo del grupo A con ocho puntos, tres menos que Junior, que depende de sí mismo para clasificar a la final.

El ‘verdolaga’ necesita vencer a América por más de tres goles y que Medellín le haga el favor derrotando a Junior en el Atanasio Girardot. Cualquier otro resultado dejará a Nacional sin posibilidades de pelear por la estrella de fin de año.



Convocados de Atlético Nacional

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/mwudK4Cwq5 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 7, 2025