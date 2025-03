"Noticias falsas": especulación sobre James Rodríguez trae dura reacción de León

En las últimas horas hubo gran consternación en México porque un compañero deJames Rodríguez fue víctima de un violento robo. El colega del '10' cucuteño fue Nicolás Fonseca, y a raíz de este lamentable episodio, en las redes sociales los rumores se desataron sugiriendo que el volante de nuestro país habría pedido terminar su contrato con las 'fieras' por razones de seguridad. Sin embargo, desde el club del estado de Guanajuato hubo un pronunciamiento oficial y desmintieron todo.

Si bien hicieron hincapié en lo sucedido con Fonseca y aclararon que no fue un secuestrado exprés como se especuló en primera instancia, en el comunicado del León hubo un párrafo en específico sobre no prestarle atención a las noticias falsas. No mencionaron el nombre de Rodríguez Rubio, pero con ello dieron a entender que se referían a los 'cotilleos' en los que estaba involucrado el exfutbolista del Real Madrid.

"Agradecemos la preocupación y mensajes de apoyo recibidos, de la misma forma les pedimos no atender a rumores ni difundir noticias falsas sobre temas tan delicados como la seguridad de todos los ciudadanos", precisó la escuadra en la que milita James David a través de redes sociales, el viernes anterior.

Nicolás Fonseca y James Rodríguez en un calentamiento de León. ULISES RUIZ/AFP

Todo esto se presentó en la previa de un nuevo juego de las 'esmeraldas' en la Liga MX. Los dirigidos por Eduardo Berizzo recibirán a los 'Xolos' de Tijuana que es entrenado por el risaraldense, Juan Carlos Osorio, este sábado 1 de marzo.

El '10' y el plantel del León tienen como gran objetivo mantener la buena dinámica en el presente campeonato 'azteca', en el que están invictos y son líderes; por lo que los condimentos están para que se presente un buen duelo en el Nou Camp, sede de las 'fieras'.