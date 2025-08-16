Daniel Muñoz y Jefferson Lerma sufrirán duro golpe: Crystal Palace lo hará oficial

Crystal Palace vive el mejor momento de su historia, luego de haber gritado 'campeón' en dos ocasiones en poco tiempo. El primero de ellos se presentó el 17 de mayo, en el marco de la FA Cup, donde se impuso por 1-0 sobre Manchester City, con gol de Eberechi Eze. Posteriormente, hizo lo propio en la Community Shield, donde venció por 3-2 a Liverpool, en penaltis, tras igualar 2-2. En ambos logros hubo presencia colombiana, gracias al volante, Jefferson Lerma, y el lateral derecho, Daniel Muñoz; los dos aportaron su 'granito de arena' y fueron figuras.

Y es que de la mano del entrenador, Oliver Glasner, las 'águilas' han encontrado un alto nivel, siendo un dolor de cabeza para sus rivales y hasta ganándose el apodo de 'mata gigantes'. Sin embargo, no todo perfecto y podrían quedarse sin uno de sus habituales titulares. Estamos hablando de Eberechi Eze, quien emprendería vuelo hacia Tottenham Hotspur, club interesado en ficharlo y hacerse con sus servicios para la vigente temporada.

"Eberechi Eze informó a Crystal Palace a principios de esta semana sobre su deseo de unirse a los Spurs. Las conversaciones avanzan, ya que Eze ya dijo que sí al proyecto de los Spurs y está listo para hacer su movimiento este mes. Aún no hay nada hecho, pero Eze espera poder pasar a Tottenham, lo antes posible", fue la publicación de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, a través de su cuenta de 'X', pero no fue lo único.

🚨⚪️ Eberechi Eze has informed Crystal Palace earlier this weeks about his desire to join Tottenham.



Talks progressing as Eze already said yes to Spurs project, ready to make his move this month.



Nothing done yet but Eze hopes for #THFC move asap. pic.twitter.com/maGqsM3vhZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

"El Tottenham sigue trabajando en los fichajes de Savinho y Eze, tal y como se reveló en exclusiva. Los Spurs quieren sumar dos jugadores de ataque al equipo y las conversaciones con Palace y City están en curso y van por un buen camino", sentenció el comunicador al respecto. De hecho, el delantero de las 'águilas' brillaría por su ausencia en la convocatoria para el partido contra Chelsea, en Stamford Bridge, programado para este domingo 17 de agosto, a las 8:00 de la mañana (Hora de Colombia), por la fecha uno de la Premier League.