Barcelona anotó un gol con polémica contra Mallorca: no podían creer que hubiera valido

El Mallorca del colombiano Johan Mojica no está teniendo el mejor arranque de liga española, su equipo pierde 2-0 en apenas 34 minutos, y no muestra un gran juego que le permita dar vuelta a la situación.

Mallorca vs Barcelona AFP

Para rematar, cuando transcurría el minuto 23 del juego, el defensor del Mallorca Antonio Raillo recibió un balonazo en la cabeza de Lamine Yamal que lo hizo caerse al suelo, pero el árbitro no decidió parar el juego. El Barcelona siguió jugando de manera normal, aunque sus rivales levantaron las manos esperando que se pararan las acciones, y esto abrió el espacio para que el delantero 'blaugrana' sacara un remate y ampliara el marcador. Después, los jugadores del equipo local le reclamaron al árbitro por su decisión de seguir como si nada, pero éste marcó que era un gol válido que significaba el segundo tanto para el Barcelona.



Vea el gol de Ferran Torres, en Mallorca vs. Barcelona, por La Liga de España

¡INSÓLITO GOL DEL BARCELONA! El árbitro no cortó el juego y, pese a la confusión de los jugadores, Ferrán Torres pateó al arco, anotó y el tanto terminó siendo válido.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oMCXXtAfBX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025