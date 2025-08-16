Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz llegó pisando fuerte en Bayern Múnich: recibió una excelente noticia

Luis Díaz llegó pisando fuerte en Bayern Múnich: recibió una excelente noticia

Para sorpresa de algunos, pero confirmando su buen nivel, el equipo alemán dejó claro por qué apostó por el delantero colombiano, Luis Díaz, para esta temporada.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, titular contra Stuttgart por la Supercopa de Alemania
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, titular contra Stuttgart por la Supercopa de Alemania
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 16, 2025 12:54 p. m.