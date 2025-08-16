Luis Díaz llegó pisando fuerte en Bayern Múnich: recibió una excelente noticia

Luis Díaz está decidido a hacer historia en Bayern Múnich, tal y como lo ha hecho en cada uno de los clubes en donde ha estado. Y es que con las camisetas de Junior de Barranquilla, Porto y Liverpool, fue campeón en más de una ocasión.

Con el 'tiburón', ganó dos Ligas, una Copa y una Supercopa; con los 'dragones', logró dos Ligas, dos Copas y dos Supercopas; y, por último, con los 'reds', consiguió una Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cup y también una Community Shield.

Así las cosas, el guajiro no quiere que en el club alemán sea la excepción, y este sábado 16 de agosto, tiene una posibilidad inmejorable. Los dirigidos por Vincent Kompany se enfrentan contra Stuttgart, por la Supercopa de Alemania.

Para dicho compromiso, el entrenador se la jugó por Luis Díaz como titular, sorprendiendo a más de uno, pero también confirmando que el trabajo realizado por el delantero colombiano ha sido bueno. Y es que, a lo largo de la pretemporada, no desentonó.



Alineación titular de Bayern Múnich vs. Stuttgart, por la Supercopa de Alemania

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. D.T.: Vincent Kompany.