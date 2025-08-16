VIDEO: A Hincha le bajaron los pantalones festejando gol; policía le vio todo

El Liverpool levantó el telón de la nueva temporada 2025-2026 de la Premier League con una victoria en los últimos minutos contra el Bournemouth (4-2), el pasado viernes, en la apertura de la primera jornada.

En un Anfield emocionado por los homenajes previos a Diogo Jota, el atacante portugués fallecido en julio en un accidente de tráfico en España, el club campeón de Inglaterra dio una buena imagen de entrada.

Sin embargo, la imagen que se robó la atención en el escenario deportivo, fue la efusiva celebración de un hincha del cuadro 'red', quien festejó con todo la anotación del conjunto de Anfield. Sin embargo, no contaba con que le bajarían los pantalones en plena tribuna.

Y es que, no solo los que estaban atrás le vieron todo al aficionado, sino que también la policía de al frente observó todo el panorama, generando una reacción curiosa de todos.

Estuvo como rara la celebración de los hinchas del Liverpool…💀https://t.co/qG71mUHrkn — Peseteiro (@jpeseteiroDT) August 16, 2025

Después de un mercado de fichajes en el que los Reds han invertido una alta cantidad (312 millones de euros o 366 millones de dólares), el primer tanto de esta liga fue obra de uno de los recién llegados, el francés Hugo Ekitike (minuto 37).

El neerlandés Cody Gakpo amplió la cuenta en el 49, pero un doblete de Antoine Semenyo, culminando dos contragolpes, permitió a los visitantes equilibrar el marcador (64 y 77).

Antes de ello, el internacional ghanés fue víctima de un insulto racista procedente de un hincha del Liverpool hacia la media hora de partido, lo que llevó al árbitro Anthony Taylor a interrumpir el juego unos minutos.

Cuando el choque parecía conducirse a un reparto de puntos, el italiano Federico Chiesa (88), con una volea desde la zona del punto de penal, y el atacante Mohamed Salah (90+4), en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón.

Salah estrena así su cuenta anotadora, después de haber sido el máximo anotador de la pasada Premier League, con 29 dianas.

Acción de juego en el duelo de Liverpool vs. Bournemouth, por Premier League. Foto: AFP.

El Liverpool consiguió así recuperar la sonrisa después de la decepción vivida el pasado fin de semana, cuando perdió en la tanda de penales la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) ante el Crystal Palace.

