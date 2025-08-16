Publicidad

VIDEO: A Hincha le bajaron los pantalones festejando gol; policía le vio todo

Curioso festejo de un hincha de Liverpool se ha viralizado en las redes sociales durante las últimas horas, pues, sin esperarlo, le bajaron los pantalones y quedó al descubierto.

Hincha de Liverpool festejando del Liverpool, en Premier League.
Hincha de Liverpool festejando del Liverpool, en Premier League.
Foto: Pantallazo de X.
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 16, 2025 01:53 p. m.
Editado por: Gol Caracol