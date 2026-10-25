Nuevo gol de Luis Javier Suárez con Sporting; no alcanzó y fue derrota 1-2 con Académico

Un doblete del brasileño João Guilherme derribó este domingo al Sporting, que perdió por 1-2 en la novena jornada de la Liga Portugal a pesar del gol y del décimo partido consecutivo viendo puerta del colombiano Luis Javier Suárez.

El recién ascendido Académico, que ya había conseguido un empate ante el Benfica en el inicio del campeonato (2-2), volvió a dar la sorpresa en Lisboa e inauguró el marcador en el minuto 24 gracias a Guilherme, que apareció en el segundo palo para finalizar un centro procedente de la derecha.

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El conjunto de los españoles Miguel Brau y Nils Mortimer -ex de la Masía- volvió a enviar el balón al fondo de la meta rival instantes después, y, aunque el gol fue anulado, contribuyó a aumentar el nerviosismo entre los 'leones'.

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Luis Suárez logró por fin romper el férreo muro defensivo del Académico de Viseu y empatar en el 62' con un disparo de primeras tras un centro del lateral madrileño Iván Fresneda.



¡GOL SUDAMERICANO PARA EL EMPATE DE SPORTING CP!



Luis Suárez remató a primer toque en el área y puso el 1-1 ante Académico Viseu.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/BI2hE0Gljo — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

Es el décimo partido consecutivo en el que Suárez marca con la camiseta del Sporting, que además suma 8 tantos en el campeonato (12 en todas las competiciones), igualando en lo más alto de la clasificación al griego del Benfica Vangelis Pavlidis.

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El Sporting intentó remontar, pero el sexto clasificado marcó el segundo, en el 74', con una jugada idéntica a la del primer gol, con un centro desde la derecha para el remate al segundo palo, y el doblete, de João Guilherme.

Tras sufrir en su último choque su primera derrota en Liga de Campeones (2-3 ante el LASK Linz austríaco), el Sporting cae por primera vez en la Liga Portugal y se aleja del líder y campeón Oporto, del que ahora le separan nueve puntos.

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Los verdiblancos también pueden ver cómo el Benfica, con un punto más, se aleja en el segundo puesto, o perder su tercera posición a favor del Santa Clara, cuarto con los mismos 18 puntos, ya que estos equipos se medirán este lunes en el partido que cerrará la novena jornada.