Óscar Cortés y su buen presente en Rangers: “Me han dado confianza y el equipo juega al ataque”

Óscar Cortés hizo un cambio de equipo para este 2024, saliendo del Lens rumbo al Rangers, de Escocia, donde le han dado protagonismo. Y de esa misma manera, el joven futbolista colombiano ha respondido con buenas actuaciones en la cancha.

Por ese motivo, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el habilidoso jugador exMillonarios, quien dio detalles de su buen presente en suelo británico.

“Bien, desde que llegué a Escocia me han recibido de buena manera, me han llevado de a poco, eso me ha dado un poco más de confianza y de seguir haciendo bien las cosas acá, seguir luchando y tener más minutos y tener partidos de titular que es lo que se quiere”, aseguró Óscar Cortés.

Acá más declaraciones de Óscar Cortés en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*El estilo de juego en Rangers, parecido a Millonarios

“La verdad es casi lo mismo que hacía en Millonarios, este equipo juega a lo que juego yo, lo que me gusta hacer, ha sido la confianza para hacer algunas cosas que hacia en Colombia. Juego desde la izquierda hacia adentro, como bien lo saben, en cualquier posición lo quiero hacer de la mejor manera”.

*Buenos compañeros

“Encontré algunos compañeros como Fabio Silva que es portugués y que habla un poco más español, y algunos que se relacionan bien conmigo. En el equipo todos los jugadores son muy buenos, que en cualquier jugada o pared siempre lo sacamos adelante, interactuamos. Este equipo juega mucho al ataque y hay muchas maneras de marcar gol”.

*Cerca del gol

“Sí, en el partido pasado tuve algunas opciones, no se dio pero lo intenté, por ahí logré la asistencia y esperemos los próximos partidos que se venga el gol”.

Óscar Cortés con Rangers - Foto: Rangers Oficial

*La adaptación al fútbol europeo

“El fútbol europeo es más rápido, cada vez que juegues de titular saldrás al otro día bastante cansado por la intensidad. Me he podido adaptar, con ese mismo ritmo, y eso me ha dado un poco más de frutos”.

*Alfredo Morelos, un ídolo en Rangers

“Obviamente acá Morelos es un gran referente, siempre me pregunta por él, la historia que marcó acá haciendo muchos goles. Es muy querido y esperamos tratar de hacer lo mejor posible para dejar a Colombia en alto”.

*Los objetivos de Óscar Cortés

“Todavía falta explotar mucho más mi potencial, puedo dar más y espero dar muchos frutos y llegar a la Selección Colombia, que es lo más importante”.

*El mensaje a sus excompañeros en Millonarios

“Yo hablo con algunos de ellos y siempre les digo que son muy buenos jugando, que todo lo que han hecho de conseguir la Superliga, es fruto del trabajo de estos años, que sigan con la misma y que van por el buen camino en el club”.