Para James Rodríguez siguen las malas noticias en Rayo Vallecano; todo por su entrenador

A pesar de perder un nuevo partido por Liga, parece ser que en el Rayo Vallecano están ‘dichosos’ con Íñigo Pérez en el equipo. Esto, así como lo manifestó el director deportivo del cuadro ‘rayista’, quien además también habló de James Rodríguez y su posible salida en el mercado de invierno.

Este domingo 24 de noviembre, el conjunto madrileño cayó por 1-0 frente a Sevilla. Justo por esta misma razón, Rayo Vallecano cayó a la casilla trece en la tabla de posiciones, a pocos puntos de la zona directa de descenso.

No obstante, en el entorno ‘rayista’ todo va en marcha y como debería, misma razón por la que la salida de Íñigo Pérez todavía no es una opción real, hecho que no da buenas señales para James Rodríguez de cara al resto de la temporada, teniendo en cuenta que el estratega español no le va a dar el rodaje en cancha esperado, independiente a que los resultados y juego del equipo no lo avalen para nada.

“El míster es el que decide quién juega y quién no, él en todo momento está dispuesto a revertir la situación. Hasta ahora, le pongo una buena nota de momento. Estamos en una situación en la clasificación, a día de hoy, cómoda, pero sin relajarnos. El inicio ha sido bueno, buena imagen, buenas sensaciones y esto hay que reflotarlo con las jornadas que quedan, pero de momento el equipo bien”, indicó para ‘DAZN’ David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano.

¿Se contempla la salida de James Rodríguez?

Ante esta compleja situación para el colombiano, la información que se maneja en los últimos días es que la salida en el mercado de invierno podría ser una real posibilidad para el ‘10’.

No obstante, para el infortunio de James, en el equipo español no lo ven fuera a mitad de temporada, independiente a que su papel sea solamente de líder en el camerino. ¡Con eso se conforman!

“A día de hoy no he valorado ninguna situación particular de ningún jugador. Estamos centrados solamente en el equipo, en jugar los partidos que quedan, que son muy importantes y luego el mercado dirá lo que necesitamos. El entrenador también tendrá que ver en la planificación y James sigue siendo igual de importante que cualquier otro jugador de la plantilla. Para nosotros tener a James en la plantilla nos aporta mucha calidad, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario”, agregó Cobeño, dejando claro el panorama para el cucuteño en Rayo.