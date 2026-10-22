Periodista alemán alertó sobre lesión de Luis Díaz en Bayern; ¿y los juegos con Selección Colombia?

Una noticia generó alerta en nuestro país el miércoles pasado, cuando en medio de la Champions League el atacante Luis Díaz solamente pudo jugar 22 minutos, en el cierre del compromiso, en el segundo tiempo de Bayern Múnich frente a Arsenal. El nacido en Barrancas en el departamento de la Guajira quiso arrancar en un pique y de un momento a otro se tocó la parte posterior de su pierna izquierda. De inmediato, desde el banquillo técnico se tomó la determinación que saliera del terreno de juego, luego de haber ingresado al 68' y haberse marchado sobre el 90'.

Pues bien, ante esa situación, en el club alemán realizaron los exámenes pertinentes y se concluyó que "Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal el miércoles por la noche”.

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De esa manera y aunque en Bayern fueron cautos y no entregaron tiempos de la incapacidad, tanto medios, como periodistas que siguen la actualidad del equipo bávaro ya han hecho las primeras previsiones de los juegos en los que el colombiano estará por fuera.

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Por ejemplo, Florian Plettenberg, reportero de 'Sky', escribió en su cuenta de X hace pocos minutos que 'Luchito' "podría estar de baja entre 4 y 6 semanas. Esa es la previsión interna en el FC Bayern. Podría perderse, al menos, los encuentros contra el Friburgo, el Magdeburgo, el Dortmund, el Atlético de Madrid (por Champions League), el Mainz y el Colonia".



Cabe indicar que ese duelo contra Mainz se encuentra programado para el 7 de noviembre próximo y frente a Colonia para el 20 del mismo mes. De esa manera, Díaz Marulanda genera desde ya expectativa para los compromisos de la fecha FIFA de la Selección Colombia, que se enfrentará con su similar de Chile los días 13 y 17 de noviembre. Así, habrá que esperar cómo evoluciona y si le alcanza o no para estar con el seleccionado colombiano en las últimas fechas FIFA de este 2026.

Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich. archivo.