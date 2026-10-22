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Gol Caracol  / Harry Kane no ocultó su molestia sobre el Balón de Oro; "estresa, pero sé por qué lo hacen"

Harry Kane no ocultó su molestia sobre el Balón de Oro; "estresa, pero sé por qué lo hacen"

A pocos días de que se conozca el ganador de este importante premio, Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich y candidato a llevarse el galardón, habló sin filtro.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, es candidato a ganar el Balón de Oro 2026
Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, es candidato a ganar el Balón de Oro 2026
AFP

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, aseguró que la espera para conocer el ganador del Balón de Oro es "estresante" y que su mujer quiere conocer el resultado antes de la gala que se celebrará en Londres el próximo lunes 26 de octubre.

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Kane es uno de los tres favoritos al galardón junto a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, después de haber ganado la Bota de Oro europea la campaña pasada tras anotar 36 tantos con los bávaros en la Bundesliga. En el total de la temporada marcó 61 tantos y repartió siete asistencias.

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"Creo que mi mujer prefería saberlo, y también mi familia. Es muy estresante para todos", dijo Kane a los periodistas ingleses desplazados a Múnich para el empate contra el Arsenal en la Liga de Campeones.

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich
Harry Kane, delantero del Bayern Múnich
Foto: AFP

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"Entiendo por qué no lo dicen, así se aseguran de que va todo el mundo, y más gente lo ve si no se sabe. Pero bajo mi punto de vista me gustaría saberlo y no tener que esperar toda la noche. Tendremos que disfrutarlo y no estresarnos demasiado".

Kane aspira este lunes a convertirse en el quinto inglés en ganar el Balón de Oro tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

Luis Díaz y Harry Kane.
Colombianos en el exterior

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