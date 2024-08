¿Por qué destacan a Jhon Arias en Brasil, más allá de la irregularidad de Fluminense?

Actualmente, Fluminense no pasa por sus mejores momentos. Luego de ser campeones de la Copa Libertadores y hasta ser subcampeones del mundo, las cosas, de ahí en adelante, para el equipo de Jhon Arias, no han mejorado.

Precisamente, el colombiano es uno de los pocos que, según el medio 'Globo Esporte', ha mostrado el ímpetu digno de un equipo de la más alta jerarquía como lo es el 'Flu', reconociendo que, aunque su club no esté pasando por el mejor de sus momentos, "es uno de los destacados del fútbol brasileño en el 2024".

Y es que con el gol y la asistencia que logró consolidar en su partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores contra Gremio, el colombiano se consolidó como el máximo goleador y asistidor del 'Flu' para el año 2024, cosa que destacan de gran manera en la prensa brasileña y más en momentos de turbulencia como las que viven, actualmente.

Jhon Arias celebra gol con Fluminense en Copa Libertadores - Foto: AFP

De hecho, el propio Jhon Arias habló del especial momento a nivel individual que está atravesando, mostrándose claramente contento por lo logrado, asegurando que todo ha sido el resultado de un arduo trabajo. "Es claramente un momento hermoso en mi carrera, creo que no es ningún secreto. Soy un deportista trabajador, una de mis grandes virtudes es el inconformismo", con contundencia dejó en claro el volante 'cafetero'.

No obstante, aseguró que, aunque está teniendo éxito actualmente, muchas veces se molesta, debido a que no rindió como él esperaba. "Dices que siempre juego bien, pero hay veces que llego a casa molesto, porque sé que no rendí de acuerdo a lo que puedo hacer, realmente me cobro mucho a mi mismo".

Sin embargo, manifestó que este tipo de pensamiento es lo que lo hace motivarse a seguir adelante y trabajar cada vez más duro para dar lo mejor en sus próximos partidos. "Esta buena ambición que tengo para mí hace que me vaya a dormir y me despierte con estas ganas de querer jugar mejor y ser protagonista, de querer ayudar más a mi equipo y a la selección", declaró, sin olvidarse también de lo hecho y por hacer con la Selección Colombia.

Finalmente, afirma que la idea es seguir por este camino, ya que quiere que el buen momento que vive se alargue y hasta mejore. "Estoy en un momento importante y estoy trabajando para que este momento dure más, porque sé la responsabilidad que llevo", mencionó en declaraciones recogidas por 'Globo Esporte'.