"La vida con Jhon Durán es imposible; Fenerbahce necesita un delantero centro al 100%"

Las esperanzas del Celtic en la Champions League penden de un hilo, tras empatar a cero contra el Kairat Almaty de Kazajistán, en Glasgow, en el partido de ida de los playoffs disputados el miércoles, mientras que el Fenerbahçe de José Mourinho también igualó 0-0 con el Benfica.

El gigante portugués, que cayó en octavos de final la temporada pasada contra el Barcelona, aguantó la presión en Turquía a pesar de la expulsión del centrocampista, Florentino, en la segunda parte.

El Benfica parte con una ligera ventaja de cara al partido de vuelta en Lisboa, pero el Fenerbahçe aspira a alcanzar la fase de grupos de la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2008/09.

Allí, Jhon Durán fue titular, pero solo jugó 67 minutos, al ser reemplazado por Anderson Talisca. El rendimiento del colombiano no fue el mejor; de hecho, no generó ninguna opción de peligro. Por eso, las críticas no faltaron.

El periodista Serdar Ali Çelikler afirmó que "la vida es imposible con John Duran. El Fenerbahçe necesita un delantero centro al 100%". Y es que, además de la falta de creación de peligro, fue amonestado y se salvó de la expulsión.

Así fueron los otros partidos de playoffs de Champions League

En Basilea, el mediocentro y capitán del equipo suizo, Xherdan Shaqiri, no desaprovechó el penalti cometido por el defensa mexicano del Copenhague, Rodrigo Huescas y adelantó al equipo local en el 14'.

El conjunto danés no se rindió y logró empatar el partido con el gol del brasileño Gabriel Pereira, que estrenó su cuenta goleadora en competiciones europeas esta temporada y pudo haberlo ganado, pero el VAR anuló el tanto de Andreas Cornelius por fuera de juego.

Aun así, la gloria la buscó el Bodo/Glimt de Noruega, que aspira a superar esta ronda por primera vez en su historia. El equipo noruego salió como un vendaval y en apenas veinticinco minutos firmó tres tantos: Kasper Hogh abrió el marcador en el 7', Odin Luras Bjortuft amplió la ventaja en el 10' y Ulrik Saltnes puso el tercero en el 25'.

En la segunda parte, Hakon Evjen marcó el cuarto y William Boving el definitivo, en el que es el segundo partido en la historia de la Champions en el que el Bodo/Glimt anota cinco goles: la otra fue al Žalgiris (5-0) en la tercera fase de clasificación de esta competición en 2022.