Colombianos en el exterior  / "La vida con Jhon Durán es imposible; Fenerbahce necesita un delantero centro al 100%"

"La vida con Jhon Durán es imposible; Fenerbahce necesita un delantero centro al 100%"

Después del partido entre Benfica y el equipo turco, por los playoffs de la Champions League, no faltaron las críticas y señalamientos contra Jhon Durán.

Jhon Durán, atacante colombiano de Fenerbahce, en el partido contra Benfica, por Champions League
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 20, 2025 06:14 p. m.