Hinchas de Millonarios empezaron a vender sus boletas; ¡ya no le creen al equipo!

Ante la falta de resultados, en Millonarios el entorno cada día se pone más pesado con los hinchas como principales protagonistas.

Y es que, pese a que para este semestre hubo una importante cantidad de abonados en el equipo azul, la hinchada ya no le cree a David González y sus dirigidos, misma razón por la que han estado regalando y vendiendo boletas a través de las redes sociales, a quien verdaderamente sí quiera ir. ¡Increíble!

Además, teniendo en cuenta que la boletería del club ‘embajador’ es una de las más caras en el fútbol colombiano, que muchos estén ofertando los tiquetes a precios muy bajos; mientras que unos ni regalado quieren ir al estadio, para otros es todo un ‘gangazo’.

“Oigan, si alguno tiene ganas de insultar al técnico y a los jugadores de Millonarios, les tengo 2 boletas, occidental general baja norte, justo diagonal al banco, ahí les queda fácil desahogarse. Están buenas, bonitas y demasiado baratas”, escribió una usuaria, hincha de Millonarios, en su cuenta de ‘X’.

Pero este, es solo un tweet de muchos, que resaltan en redes sociales, donde muchos, además de venderlas, están incitando a insultar y ‘apretar’ al equipo en El Campín.

“¿No le encantaría gritar su descontento en carne propia, chiflar hasta perder el conocimiento y romperse la garganta pidiéndole a los dirigentes que inviertan? Puede hacerlo ahora porque tengo disponibles 2 boletas”, escribió otro aficionado ‘embajador’.

No le encantaría gritar su descontento en carne propia, chiflar hasta perder el conocimiento y romperse la garganta pidiéndole a los dirigentes que inviertan??



Puede hacerlo ahora porque tengo disponibles 2 boletas a 40K c/u para el partido de Millonarios- Unión M.



Agradezco RT — 🤖 Charlie Charlie⚡ (@guevaracarlos8) August 18, 2025

“Se venden dos boletas mucho más económicas que en taquilla. Localidad oriental general norte”, “vendo boletas oriental”, “se venden boletas de Millonarios; baratas” , “¿quién dijo yo? Boletas más baratas que en taquilla para ver a Millonarios” y “el que quiera ir a insultar a Millonarios, vendo boletas a muy buen precio”, fueron algunos de los otros comentarios que se pudieron leer en las redes sociales.

Ahora, es importante recalcar que varios de los aficionados azules sí respondieron estas publicaciones y, al parecer, compraron varias boletas para acompañar al equipo en el ‘coloso de la 57’, independiente a la difícil situación deportiva que actualmente están viviendo.



¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay?

El cuadro azul es parcialmente colero en el fútbol colombiano con una sola unidad, de quince posibles, en la presente Liga. No obstante, este miércoles 20 de agosto, los dirigidos por David González tienen la oportunidad de sumar de a tres, enfrentando a Unión Magdalena en El Campín, por la primera jornada, que estaba aplazada desde finales de julio.