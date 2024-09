¿Por qué James Rodríguez llega a pie a los partidos de Rayo Vallecano, en Liga de España?

Desde su llegada al Rayo Vallecano,James Rodríguez se ha convertido en la gran sensación del club y a las afueras del estadio de Vallecas se suelen ver bufandas y otros alusivos del club con el rostro del jugador. Es toda una estrella el colombiano, que este sábado, jugó su primer partido como titular y fue elegido como la figura del encuentro frente al Leganés.

Sin embargo, hay un aspecto que llama la atención sobre el cucuteño y la forma en la que suele llegar a los partidos, que juegan como local. En los tres partidos que James Rodríguez ha actuado en su estadio, se le ha visto arribar a pie, un hecho que se roba las miradas.

Esto porque no es muy común que los jugadores de un equipo profesional, sobre todo en las cinco grandes ligas de Europa tengan la tranquilidad para andar a las afueras de los estadios antes de afrontar un encuentro.

Por ejemplo, en el partido de este sábado 28 de septiembre, el jugador llegó al estadio de Vallecas y antes de ingresar, varios aficionados se le acercaron para pedirle fotos al capitán de la Selección Colombia.

James Rodríguez en el partido de Rayo Vallecano frente a Osasuna, por la Liga de España. Quality Sport Images/Getty Images

La principal razón para ver este curioso acontecimiento, es porque los dirigidos por Iñigo Pérez no hacen concentración para disputar sus partidos como locales, sino que los jugadores llegan directamente al estadio entre 3 y 3 horas y media al campo de juego.

Esto no es muy común para Rodríguez Rubio, que es una figura del fútbol mundial y durante su paso por el balompié de élite siempre ha sido tratado como una estrella en equipos como el Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Porto, entre otros.

¿Cómo le ha ido a James Rodríguez desde su llegada al Rayo Vallecano?

Después de la gran Copa América que hizo con la Selección Colombia, el ‘10’ pudo volver a la Liga de España para jugar con el Rayo. Su adaptación al fútbol europeo la ha llevado de forma progresiva el técnico Iñigo Pérez y por eso, no ha tenido gran cantidad de minutos. Con el equipo madrileño ha disputado 84 minutos en tres partidos y frente al Leganés fue la primera ocasión que arrancó desde el once titular. Aún no registra goles ni asistencias.